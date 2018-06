Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas je u prostoru Olimpijskog muzeja svečano predstavio sportsku delegaciju naše zemlje, koja će od 22. juna do 1. jula u španskoj Tarragoni učestvovati na 18. mediteranskim igrama.

Odlukom Izvršnog obora OKBiH delegacija BiH će ukupno brojati 119 članova, od kojih je 70 sportista, i biće naša najbrojnja delegacija u historiji ovih igara.



Pored renomiranih i svjetski priznatih sportista na listi je i veliki broj talentovanih sportista pred kojima je svijetla budućnost i kojima će ove igre poslužiti kao kvalitetno takmičenje i veliko iskustvo u njihovom razvojnom putu. Osim tenisera Damira Džumhura i Mirze Bašića, povrijeđene judašice Larise Cerić i karatašice Ivone Ćavar, svi najbolji bh. sportisti iz pojedinačnih sportova će nastupiti na Igrama. BiH će nastupiti i sa dva ekipna sporta - fudbalskom reprezentacijom U-18 i ženskim odbojkaškim timom.



Predsjednik OKBiH Siniša Kisić kazao je da su Mediteranske igre veliko sportsko takmičenje na kojim će učetvovati 26 zemlja, među kojima je najveći broj evropskih država.



"Na MI sportisti BiH dosad su imali dosta uspjeha i dosta osvojenih medalja. Sa svih MI od 1993. od stjecanja samostalnosti naši sportisti su se vraćali s medaljama. Mi očekujemo da 119 sportsta , trenera, sudija, osoblja, prije svega više od 70 sportista, daju sve od sebe da se nastavi taj kontinuitet osvajanja medalja. Na porgramu igara je 31 sport, a naši sportisti učestvuju u 14 sportova", Kazao je Kisić.



On je dodao da je put u Španiju finansirao OKBiH bez ikave pomoći ijednog nivoa organa vlasti, te da će odlazak cjelokupne degegacije koštati oko 250.000 KM. OKBiH osigurao je većinu finansijskih sredstava, a u dijelu koji je nedostajao, našao je podršku u sportskim strukovnim savezima.



Veliku podršku OK BiH pružio je domaći proizvođač sportske opreme No1- Kompanije Hasky sport - Travnik koji je sponzorski izradio kompletnu opremu za Mediteranske igre i koji je zajedno sa kompanijom GBT – Grafo Balkan Banja Luka, novi sponzor sportske opreme za olimpijske selekcije i OKBiH.



Shodno propozicijama organizatora, prvi put u historiji BiH će na Mediteranskim igrama predstavljati i sportista s invaliditetom. Riječ je o paraplivaču Nerminu Memiću, a njegov trener bit će Amel Kapo.



Također, gotovo svaki sport imat će i učesnika Igara - sudiju iz BiH koji će aktivno sudjelovati i suditi mečeve, čime se dodatno jača struktura bh. sporta i stječe iskustvo naših sudija na međunarodnoj sceni.



BiH na 18. MI predstavljat će:



- atletika:



Amel Tuka, Abedin Mujezinović (800 metara), Mesud Pezer, Hamza Alić (kugla), Dejan Mileusnić (koplje), Rusmir Malkočević (400 metara prepone), treneri Elvir Krehmić i Mehmed Skender



- boks:



Adem Fetahović (-69 kg), Džemal Bošnjak (-81 kg), Radenko Tomić (-75 kg), Dašo Simeunović (+91 kg), Elvir Šendro (-91 kg), Haris Mešanović (-64 kg), Alen Rahimić (-56 kg), treneri Almedin Fetahović, Milenko Tomić, Enes Peštek i sudija Tina Poleta



- dizanje tegova:



Eldin Omerović (-85 kg), Namik Omerović (trener), Nedim Mašić (sudija)



- gimnastika



Sara Ažman, Azra Kadrić, Ajša Mujačić (ritmička gimnastika), Aida Hadžić (trener), Svitlana Tinjić (sudija)



- judo:



Miloš Mandić (-100 kg), Aleksandra Samardžić (-70 kg), Harun Sadiković (+100 kg), Petar Zadro (-66 kg), Anđela Samardžić (-63 kg), Željko Zadro (trener) i sudija Vladimir Đokić



- kajak:



Darko Savić (K1 500 m), Nikola Stanković (trener)



- karate:



Meris Muhović (- 84 kg), Ivona Ćavar (- 68 kg), Mirnesa Bektaš (+ 68 kg), Denis Muhović (trener), Nermin Babić (sudija)



- plivanje:



Amina Kajtaz (100 metara butterfly), Lamija Medošević (50m, 200m i 100m free, 200 m medley), Nikola Bjelajac (100m free, 50m free), Emina Pašukan (50m breaststroke, 200m breaststroke), Adi Mešetović (50m butterfly, 100m butterfly), Marko Kovačić (4 discipline), treneri Miodrag Čeko i Goran Grahovac



Nermin Memić (sportista sa invaliditetom Paraolimpijski komitet BiH), Amel Kapo (trener POK)



- stoni tenis:



Emina Hadžiahmetović (single/double), Snežana Marković (single/double), Amela Mujezinović (trener), Saša Sarajlić (sudija)



- streljaštvo:



Tatjana Đekanović, Segmedina Bjelošević (vazdušna puška)



- taekwondo:



Nedžad Husić (-68 kg), Karlo Galić (-80 kg), Haris Husić (trener), Belmir Berberović (sudija)



- tenis:



Dea Herdželaš (single/double ), Nefisa Berberović (single/double), Ivan Brkić, Adnan Maljević (treneri)



U Tarragoni BiH će imati predstavnika i u dva ekipna sporta, a to su nogometna reprezentacija BiH (U18) i ženska odbojkaška reprezentacija BiH.



Odbojku predstavlja 12 igračica, selektor, dva trenera, doktor, fizioterapeut, tim menadžer i sudija.



Nogomet će predstavljati 18 igrača, selektor, tri trenera, ekonom, tim menadžer, doktor, fizioterapeut, sudija i pomoćni sudija.



Šef misije BH mediteranskog tima je Said Fazlagić.



U Tarragonu putuju i Siniša Kisić, predsjednik OKBiH, vođa mediteranske delegacije Izet Rađo i Marijan Kvesić (potpredsjednici OKBiH).





(FENA)