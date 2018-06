Bokserski bh. reprezentativci pripremaju se na Zlatiboru za Mediteranske igre u Španiji koje počinju 22. juna.

Boje bh. reprezentacije branit će Elvir Šendro, Adem Fetahhović, Dašo Simeunović, Radenko Tomić, Haris Mešanović i Džemal Bošnjak, te Alen Rahimić.



Selektor i trener bh. tima Almedin Fetahović, prvi osvajač zlatne medalje za Bosnu i Hercegovinu na Mediterinskim igrama u Montpellieru, za Fenu je kazao da nakon priprema na Bjelašnici, njegovi momci imaju idealne uslove na Zlatiboru.



- Atmosfera je sjajna, momci dobro treniraju. Imaju tri treninga dnevno, sparinguju s bokserima iz zemalja bivše Jugoslavije. Sve protiče u najboljem redu. Svi su tu osim Džemala Bošnjaka i Alena Rahimića, koji je na pripremama u Njemačkoj i zbog obaveza na poslu nije trenutno s nama. Očekujemo da se uskoro i nih dvojica priključe - rekao Fethahović.



Kao favorite za osvajanje medalja na nastupajućim igrama istakao je Adema Fetahovića i Džemala Bošnjaka.



- Tu nema puno razmišljanja, oni su tu favoriti. Ali i ostali momci su snažni i dobri - dodao je Fetahović.



Džemal Bošnjak, koji trenutno nije na pripremama u Zlatiboru zbog obaveza u Sarajevu, kazao je da očekuje zlato na igrama.



- Idemo u pratnji Almedina Fetahovića kao selektora i trenera reprezentacije, trenutno jedinog i pravog prvaka Mediteranskih igara, bez koga olimpijski boks u BiH ne može opstati. Treba spomenut da je jedini Almedin koji ima tri zvijezde iz BiH i to je maksimalno koliko trener može imati. Samo trener s tri zvijezdice smije biti bokseru u ćosak što znači da njega nemamo bili bismo sami u ringu - objašnjava Bošnjak.



Kako kaže, žali što nije u mogućnosti da bude na pripremama, jer bi mu mnogo značile.



- Pripreme su u toku više od 20 dana. Počele su na Bjelašnici i trenutno se nastavljaju na Zlatiboru do odlaska na Mediteranske igre. Ja nažalost nisam bio u mogućnosti da se pridružim reprezentaciji na pripremama, iako su mi bile jako potrebne, jer sam na prošlim Igrama osvojio bronzanu medalju, gdje sam u polufinalu slomio lijevi palac i time bio spriječen da dođem do finalne borbe. Zaposlen sam u Javnoj ustanovi za kulturu sport i rekreaciju Hrasnica, gdje mogu samo uzeti godišnji odmor za pripreme ali mi isti taj godišnji treba za odlazak na Mediteranske igre. Tako da se pokušavam sam spremiti onoliko koliko mogu i ako mi je put otežan dat ću sve od sebe kao i do sad da osvojim zlatnu medalju - objašnjava Bošnjak.



Što se tiče ostalih bh. boksera, po njegovo mišljenju svi imaju šansu za medalju, ali ističe da najviše je ima Adem Fetahović, koji je po njegovoj procjeni više puta bio blizu odličja ali ga nije osvojio zbog "nepravednih" odluka sudija.



Mediteranske igre se održavaju u Tarragoni od 22. juna do 1. jula.





(FENA)