Ne mogu spavati noću znajući da su Anthony Joshua ili Deontay Wilder bolji od mene. Želim Joshuau idariti sa šest lijevih krošea zaredom, grmio je ljutiti Tyson Fury uoči svog povratka u ring nakon 924 dana izbivanja.

Bijes je Irac pretočio u strahovito jake udarce upućene po svemu nedoraslom Seferu Seferiju (39), Švicarcu albanskih korijena koji nije mogao dugo potrajati u svoj nemilosti ''kralja cigana''.



Tehničkim nokautom u četvrtoj rundi nekadašnji je svjetski prvak u teškoj kategoriji izveo uspješan ''comeback'' nakon što mu je oduzeta licenca zbog kršenja anti-doping pravila i zloupotrebe lijekova.







''Gipsy king'' je u Manchesteru pred 15 hiljada ljudi ostvario 26. pobjedu u jednako toliko nastupa i zasluženo slomio Seferija. Djelovalo je to pomalo neravnopravno, a svjestan svoje nadmoći, Fury je tokom meča zabavljao publiku.



Šou ''kralja cigana''



Kao, gledao je nekakvu borbu na tribinama dok je vodio svoju...



Deset godina mlađi i uz to, znatno teži, Irac je razbijao 20 centimetara nižeg Seferija pune tri runde, a onda ga je u četvrtoj rasturio do kraja.



Toliko da je siroti Seferi morao otići porazgovarati sa svojim ljudima u kutu nakon čega je uslijedila kapitulacija.



Nakon pobjede Fury je najavio da će do kraja godine napasti naslov svjetskog prvaka. Nova borba čeka ga 18. avgusta u Belfastu.



- Ovo je bilo kao da sam ponovno debitirao! Bit ću bolji sljedeći put. Imat ću više rundi i boljeg protivnika nasuprot. Seferi je vrlo čvrst momak koji je došao ovdje i hrabro se borio, uprkos tome što je nešto ''sitniji'' od mene - rekao je pa dodao:



- Naučio sam u zadnje dvije i po godine da sam puno vremena izgubio. Shvaćam sad svoju karijeru puno ozbiljnije i želim uživati u svakom trenutku.



Bio na kokainu, sredio depresiju



Fury na svojim hlačicama ima ispisana imena djece (Venezuela i Prince), a sinu je htio dati ime Isus, no supruga nije željela ni čuti za to.



Prije Seferija, Fury se zadnji put borio protiv Vladimira Klička 2015. godine, kada je uspio pobijediti Ukrajinca nakon odluke sudaca i osvojio titule po verzijama IBF, WBA i WBO.



Nakon osvojene titule u teškoj kategoriji, Fury je doživio pravu životnu kalvariju. Tačnije, bio je pozitivan na Benzoylecgonine, supstancu koja je sastavni dio kokaina. Ista supstanca pronađena je i u organizmu Jon "Bones" Jonesa.



- U svom životu radio sam mnogo toga. Jedna od tih stvari je i uzimanje kokaina i to u velikim količinama. A zašto i ne bih? Pa, to je moj život zar ne? Mogu raditi što god želim, pa i uzimati kokain. Mnogo ljudi ga uzima - rekao je tada Fury kojega je osim kokaina, snašla i depresija.



Čini se, sve je to sada iza njega...





