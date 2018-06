Hokejaši Washington Capitalsa po prvi put u historiji postali su prvaci NHL lige, nakon što su u petoj utakmici savladali Las Vegas Golden Knightse rezultatom 4:3, odnosno 4:1 u seriji.

Foto: Reuters

Kao i u kompletnoj finalnoj seriji Stanley Cup-a meč je bio napet, neizvjestan, a hokejaši iz prijestolnice, predvođeni Alexom Ovechkinom nakon preokreta došli su do naslova prvaka lige.



Nakon prve trećine bez golova, prvo su poveli Capitalsi golom Vrane, a na 1:1 je izjednačio Schmidt. Ovechkin svoj tim dovodi do vodstva od 2:1, a onda Perron i Smith preokreću rezultat za uvod u neizvjestan posljednji period.



Smith-Pelly i Eller pogodili su za još jedan preoket na meču i prvi naslov u historiji kluba.



Za MVP-a play-offa izabran je najbolji igrač i strijelac Capitalsa, Alex Ovechkin. On je u doigravanju dao 15 golova i postavio rekord franšize.



U finalnoj seriji protiv Vegasa je dao tri gola i upisao još tri asistencije.



Ukupno je u play-offu zabilježio 15 poena, a u finalu ih je upisao ukupno osam.





(24sata.info)