Reprezentativci Bosne i Hercegovine u brzom i umjetničkom klizanju počeli su kondicione pripreme za klizačku sezonu 2018/2019.

Arhiv / 24sata.info

Bh. klizači početkom jula nastavljaju pripreme van naše zemlje, u državama gdje je ledena ploha postavljena cijele godine. To je ujedno i početak intenzivnih priprema najboljih bh. klizača pred značajne nastupe na evropskim i svjetskim prvenstvima i kupovima, saopćeno je iz Saveza klizačkih sportova BiH.



Reprezentativka BiH Neira Kiso od 1. do 21. jula boravit će u kampu umjetničkog klizanja u Andori, gdje će obaviti završne pripreme za nastup na Junior Grand Prixu, koji će biti održan u augustu u Linzu (Austrija).



Hena Uzunović će obaviti pripreme u Dnepropetrovsku (Ukrajina) s trenerima Ekatarinom Kostenko-Talan i Romanom Talanom.



Na regionalnom ISU kampu od 23. jula do 4. augusta u Celju (Slovenija) pripremat će se Zara Husedžinović, koja će našu zemlju predstavljati u ovoj godini na nekoliko jakih međunarodnih takmičenja.



U Celju će pripreme obaviti i mlade nade bh. umjetničkog klizanja Edna Hamzić, Eva Sužnjević, Sara Mujčić i Maisa Hamzić.



Pored trenera sa ISU licencom u kampu će raditi i bh. treneri Arijana Tirak i Nedim Štrbo, koji će u tom periodu pohađati i seminar za trenere.



Najmlađi seniorski reprezentativac BiH u brzom klizanju Tarik Omeragić, nakon završetka kondicionih priprema na Bjelašnici, polovinom jula će otputovati na pripreme na ledu u Sofiji (Bugarska), gdje ostaje do polovine augusta. Omeragića u ovoj klizačkoj sezoni očekuju nastupi na svjetskim kupovima i na evropskim i svjetskim prvenstvima.





(FENA)