Bosanskohercegovački karatist Ivan Klepić osvojio je prvo mjesto i zlatnu medalju na 53. evropskom prvenstvu za seniore, koje je održano u Novom Sadu od 9. do 13. maja.

Foto: FENA

Odličan nastup reprezentacije BiH na tom takmičenju upotpunila je bh. reprezentativka Ivona Ćavar, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji borbi – 68 kilograma, a reprezentacija BiH se u ukupnom plasmanu plasirala na osmo mjesto u konkurenciji 52 evropske zemlje.



Kako je prvak Evrope Ivan Klepić kazao na današnjoj konferenciji za medije, na smotri najboljih reprezentacija starog kontinenta ostvario je nevjerovatan uspjeh, iako mu žrijeb nije bio naklonjen.



- Imao sam izuzetno težak žrijeb, već u prvom kolu sam se sastao s predstavnikom Njemačke Jonathanom Horneom koji je prvi na svjetskoj rang listi. Porazio sam ga rezultatom 5:3, što je moglo nagovijestiti da bi mi se na evropskom prvenstvu moglo dogoditi nešto lijepo. Uspio sam savladati sve protivnike na putu do finala, gdje sam uspio provesti taktiku koju sam dogovorio sa svojim trenerom Miroslavom Klepićem, te iskoristio grešku Azerbajdžanca Shahina Atamova i pobijedio s 1:0 – rekao je osvajač zlatne medalje.



Klepić je u drugom kolu sam s 2:0 porazio bivšeg prvaka Evrope do 21 godina, Estonca Paabo Tanela, dok sam u trećem kolu bio bolji od aktuelnog osvajača bronze sa svjetskog prvenstva, Hrvata Anđela Kvesića, kojeg je odlukom sudija nakon neriješenog rezultata pobijedio s 5:0. U polufinalu je bio bolji od nekadašnjeg prvaka svijeta, iskusnog predstavnika Gruzije Gogita Arkanija s 2:1, dok je u finalu savladao pomenutog Atamova s 1:0.



Klepić se nada i vjeruje da je realno očekivati da obezbijedi nastup na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine, ali naglašava da će biti veoma teško ispuniti normu za to takmičenje.



- Radit ću još jače i više da pokušam ispuniti svoj san i plasiram se na olimpijadu, te da donesem prvu olimpijsku medalju za Bosnu i Hercegovinu – zaključio je karatist.



Veliki uspjeh ostvarila je i Ivona Ćavar, koja je nakon medalje sa svjetkog prvenstva donijela i evropsku medalju za BiH. Njezin put do medalje u Novom Sadu nije započeo najbolje, međutim uz dozu sreće, a potom i odličnim borbama uspijeva osvojiti odličje.



- Prezadovoljna sam ostvarenim rezultatom. Evropska medalja je došla na neki način kao nadopuna svjetskoj medalji prije godinu i pol. U kvalifikacijama sam imala komplikovanu situaciju nakon poraza od Azerbejdžanke Irine Zaretske s 1:0, ali srećom ona je prošla u finale i mene povukla u repesaž, tako da sam naredna četiri meča pobijedila i osvojila medalju - kazala je Ćavar.



Bh. reprezentativka će se fokusirati na svjetko prvenstvo krajem godine u Madridu, gdje se nada novim uspjesima, odnosno odbrani bronzane medalje i plasmanu u finale.



Manje uspjeha na evropskom prvenstvu su imali ostali reprezentativci BiH Jusuf Suljić (7. mjesto u kategoriji borbe -75 kg), Sulejman Suljić ( 9.mjesto u kategoriji kate), a seniorska muška reprezentacija u kategoriji borbe ekipno osvojila je 7. mjesto.



Selektor ženske reprezentacije BiH Miroslav Klepić, trener Ivana Klepića i Ivone Ćavar u Sveučilišnom karate klubu Neretva iz Mostara, zadovoljan je ostvarenim uspjesima bh. reprezentativaca, a vjeruje da je u narednom periodu najbitnije da BiH dobije nove kandidate za osvajanje odličja na najvećim takmičenjima.



- Kada imate puno kandidata nije problem osvojiti medalju. Sada imamo dosta boraca i možemo češće očekivati odličja, što prije nije bio slučaj. Prepoznali smo kako moramo raditi da ostvarimo uspjehe. Treneri moraju mnogo učiti, a borci učestvovati na najvećim takmičenjima. Ako vidite da je BiH ispred nekih karate sila kao što je Njemačka, znači da smo dobro radili. U Novom Sadu smo bili svi kao jedno, a to su mnogi prijatelji iz regiona prepoznali i navijali su za nas - rekao je selektor BiH.



Dodaje da bh. karatisti imaju dosta prostora za napredak u taktici, snazi i brzini, ali da su svjesni šta moraju raditi da bi postali bolji.



Selektor muške seniorske reprezentacije BiH Denis Muhović rekao je da su svi mogli svjedočiti ujedinjenju bh. karatea i nastavku ostvarivanja vrhunskih rezultata, a posebno je istaknuo rad i uspjehe Sveučilišnog karate kluba Neretva i trenera Miroslava Klepića, iza čijih rezultata je puno truda, rada i ulaganja.



Predsjednik selektorske komisije Karate saveza BiH Suar Ćupina je uvjeren da će selekcija BiH otići na olimpijadu i osvojiti medalju.



- Otići ćemo na olimpijske igre i donijeti BiH prvu medalju. Ja vam garantujem da ćemo to ostvariti, kakva god da bude podrška institucija BiH ovim sportistima. U našim karatistima ima vizije, motiva i hrabrosti da to ostvare, a oni to godinama dokazuju – zaključio je Ćupina.



(FENA)