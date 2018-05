Naša najbolja karatistkinja Ivona Ćavar je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u novom sadu.

Mostarka je u kategoriji do 68 kg imala težak žrijeb i već u prvom kolu se borila protiv kasnije finalistkinje Irine Zarecke iz Azerbejdžana i izgubila je.



No, s obzirom da je Zarecka stigla do finala, 23-godišnja Ivona je kroz repesaž stigla do bronze pobjedama nad Slovenkom Pušnik, Šveđankom Rasmusson, Slovakinjom Kopunovom i Makedonkom Mojsovskom.



Podsjetimo, ranije danas Ivan Klepić je postao prvak Evrope u kategoriji preko 84 kilograma.





