Kuglaši tuzlanske Slobode spadaju među najuspješnije ekipe u Tuzlanskom kantonu unazad dvadesetak godina, iako sve domaće nastupe organiziraju u drugim gradovima.

Foto: FENA

Zbog toga što kuglana u Sportskom centru Mejdan u Tuzli, u kojoj treniraju, ne ispunjava međunarodne standarde za takmičenje, Sloboda je od 2008. godine "prisiljena" da domaće utakmice organizira drugdje.



Ova je kuglana pretrpjela i dvije velike poplave, koje su oštetile infrastrukturu, a renoviranje nikada nije izvršeno.



- Susrete Premijer lige i druga takmičenja organizirali smo do sada u Lukavcu, Tesliću i Maglaju. Uz sve druge troškove vezane za prvenstvena i kup takmičenja, te za međunarodne nastupe, naš skromni budžet opterećivali smo putovanjem ekipe u druga mjesta. Godinama molimo da nam moderniziraju staze u našoj kuglani, ali ne nailazimo na razumijevanje. Tako da smo već deset godina „podstanari“ u kuglanama drugih gradova – rekao je za Fenu Zijah Jogunčić, trener kuglaša Slobode.



Unatoč svemu, tuzlanski kuglaši trostruki su prvaci države, jednom su osvojili Kup BiH, a dva puta Kup Federacije BiH.



Dva puta su proglašeni najuspješnijim sportskim kolektivom TK-a, isto toliko puta proglašeni su ekipom godine u Tuzli, a sve to bez odgovarajuće kuglane.



- Imali smo ponudu da nakon Svjetskog kuglaškog prvenstva 2011. godine u Sarajevu za oko 22.000 maraka kupimo korišćene staze. Ponudu smo dali Gradu Tuzla i Mejdanu, ali usljed oklijevanja, staze su kupili kuglaši drugog grada u BiH, a mi smo ostali kratkih rukava – navodi Jogunčić.



Dodao je da prosta računica ukazuje da bi renoviranje postojećih staza bilo ekonomski isplativo.



Naime, godišnje su najmanje 11 puta domaćini raznih službenih takmičenja. Troškovi službenih osoba iznose između 400 i 500 KM. Na sve se dodaju i troškovi putovanja do mjesta s kuglanom koja ispunjava uslove za takmičenje, pa kad se saberu svi troškovi za minulih 10 godina dolazi se do cifre od oko 110 gostovanja koja su „pojela“ više od 50.000 KM.



- Za te novce mogli smo kupiti dvije polovne kuglane. Čudno je adaptaciju naše kuglane ne vide i kao ekonomski interes, jer bismo uštedjeli značajna sredstva koje dajemo za putovanja – tvrdi Jogunčić.



Član ekipe, Midhat Jogunčić, inače, trenerom sin, napominje da se ta sredstva trebaju pomnožiti s koeficijentom „2“, jer su iz istog razloga u gostima domaće utakmice organizirali i kuglaši Zrinjskog iz obližnjih Ljubača, također klub s područja Tuzle. Ni oni nisu mogli nastupati u Mejdanu, nego su putovali u Lukavac ili Maglaj, a prije tri godine izgubili su status premijerligaša. Dijelom i zbog spomenutog paradoksa.



Nedavno je Slobodi iz njemačke kompanije „Funk“ stigla ponuda o postavljanju polovnih i novih kuglaških staza. Cijena nove iznosi 55.000 eura što je daleko iznad mogućnosti tuzlanskog kluba, pa su ponudu proslijedili Gradskoj upravi i menadžmentu Mejdana.



- Očekujemo odgovor s dozom skepse, mada se nadamo da će neko konačno uvidjeti da se radi o općem interesu, kao i da je riječ o klubu koji uspješno predstavlja Tuzlu diljem BiH, pa i u inozemstvu. S novim stazama odmah bismo mogli organizirati evropsko prvenstvo za mlađe kategorije i u Tuzlu dovesti tridesetak reprezentacija. Uložene novce otplatili bismo za par godina, a kuglanje bio dobilo neophodni, novi impuls – zaključio je Jogunčić.





(FENA)