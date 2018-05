Mostar se u nedjelju priključio globalnoj humanitarnoj utrci 'Wings for Life World Run', koju su u tom gradu organizirali Sveučilište u Mostaru i Studentski zbor, u suradnji s Red Bullom.

Foto: FENA

Utrka je krenula iz kampusa Sveučilišta u Mostaru, a na utrci sudjeluje oko 100 trkača i trkačica iz cijele Hercegovine.



Utrku je otvorio proslavljeni nogometaš, a trenutačni trener HŠK Zrinjski iz Mostara Blaž Slišković, koji je kazao kako su Mostarci i Hercegovci ovim događajem još jedanput pokazali svoju humanost.



- Rado sam se odazvao pozivu organizatora na ovaj događaj kako bi uveličao ovu humanitarnu akciju. Ovo je veliki događaj kako za Mostar tako i za Hercegovinu, a ovim događajem Mostarci i Hercegovci su još jedanput pokazali da se zaista radi o humanim ljudima - kazao je Slišković.



Glavni cilj utrke je skrenuti pažnju na ozljede leđne moždine i prikupiti sredstva za istraživanja koja se provode s ciljem pronalaska lijeka, a stopostotna vrijednost iznosa startnine ove humanitarne utrke namijenjena je zakladi 'Wings for Life'.



Što se tiče same utrke ona nema ciljnu liniju pa ju zato završi baš svatko.



Nakon 30 minuta od starta trkača, polazi virtualno vozilo koje se kreće određenom brzinom prema njima. U onom trenutku kada prestigne pojedinog trkača, za njega je utrka završena, a posljednji trkač i trkačica na svijetu koji ostanu trčati globalni su pobjednici 'Wings for Life World Run utrke'.

(FENA)