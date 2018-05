Ženska stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine na 54. izdanju Svjetskog prvenstva u Halmstadu danas je ostvarila pobjedu nad Gvatemalom od 3:2.

Foto: Agencije

Emina Hadžiahmetović, Snežana Marković i Sanja Milojica, nakon velike borbe, uspjele su u nokaut-fazi za plasman u B diviziju, od 49. do 60. mjesta, ostvariti važan trijumf i nastaviti niz od pet uzastopnih pobjeda.



Nakon četiri vezana trijumfa u grupno fazi, mlade "Zmajice" su uspjele poslije velike borbe pobijediti Gvatemalu 3:2 i tako nastaviti borbu za plasman u B diviziju.



Pojedinačne pobjede ostvarile su Emina Hadžiahmetović, Sanja Milojica, dok je Snežana Marković donijela odlučujući poen u ovog dvoboja.



- Gvatemala je bila jak protivnik, ali smo kao ekipa sve tri dale maksimum da dođemo do važnog trijumfa. Sve smo se morale potruditi da dođemo do velikog plasmana u nastavak takmičenja - kazala je Snežana Marković iz Halmstada.



Podsjetimo, prije pobjede nad Gvatemalom naše najbolje djevojke su u prvom kolu sa 1:3 poražene od Velsa, da bi u naredna četiri dana ostvarile četiri pobjede, protiv Šri Lanke 3:1, nad Bangladešom 3:0 (bez borbe) te sa Maldivima i Norveškom po 3:0.



Sutra (10 sati) naše djevojke nastavljaju borbu u nokaut-fazi protiv Portugala.



- Treća sam igračica, ali sam brzo došla do pobjede. Sutra nas očekuje meč s Portugalom, koji su naš duel posmatrale s tribina i navijale protiv nas. Očekujem zanimljiv duel - kazala je Sanja Milojica.



Emina Hadžiahmetović je imala priliku da pri rezultatu 2:1 donese odlučujući poen za BiH, ali nije uspjela.



- Očekivale smo ovako težak meč i pokazale smo kvalitet da dostojno predstavljamo boje BiH. Kao ekipa smo bile super i to donosi nadu pred sutrašnji duel s Portugalom - kazala je Emina Hadžiahmetović.



Rezultati:



BiH - Guatemala 3:2



Snežana Marković - Mabelyn Enriquez 2:3 (11:6, 6:11, 8:11 11:9, 5:11).



Emina Hadžiahmetović - Andrea Estrada 3:1 (11:8, 8:11, 11:8, 11:5).



Sanja Milojica - Andrea Montufar 3:0 (11:4, 11:9, 11:5).



Emina Hadžiahmetović - Mabelyn Enriquez 2:3 (12:10, 8:11, 11:6, 8:11, 10:12).



Snežana Marković - Andrea Estrada 3:2 (11:7, 7:11, 11:9, 9:11, 11:8).



(Avaz)