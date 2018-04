Najuspješnija bh. biciklistkinja Lejla Tanović i devetorostruka državna prvakinja odnijela je ubjedljivu pobjedu na UCI C2 utrci u Vodicama. Ovim uspjehom naša brdska biciklistkinja i takmičarka profesioanlog SMF tima osvojila je novih 30 UCI bodova za svjetski poredak. Tanović je tako ponovila uspjeh iz prošle sezone na ovoj stazi gdje je također završila na prvom mjestu.

“Lejla je došla na utrku sa veoma dobrom formom i također smo znali da nas očekuje tehnički zahtjevna staza. Međutim vremenski uslovi su bili veoma teški zbog visokih temperatura tako da nismo mogli pretpostaviti kako će to uticati na njenu vožnju. Utrka je bila zahtjevna za sve takmičare i vidjeli smo mnogo padova i odustajanja ali Lejla se veoma brzo adaptirala i preuzela vodeću poziciju koju je držala do kraja utrke”, rekao je selektor reprezentacije Amar Njemčević.



Ovo je ukupno peta pobjeda sa UCI utrka u karijeri Lejle Tanović što su ujedno i jedine pobjede na UCI utrkama u historiji biciklizma u Bosni i Hercegovini.



“Izuzetno sam sretna pobjedom na utrci pogotovo jer su uslovi bili veoma teški. Startala sam loše i izgubila nekoliko pozicija ali na prvom težem brdu sam pojačala tempo i preuzela vodstvo. Prva dva kruga radi temperature koja je bila veća od 30 stepeni osjećala sam da ne mogu da vozim onako kako bih željela, ipak nakon toga sam se prilagodila i pojačala tempo. Dalje nastavljamo sa pripremama, a naredna utrka očekuje me sredinom maja u Sloveniji,” rekla je za kraj Lejla Tanović.

