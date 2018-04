Prvo mjesto na svjetskoj rang listi džudistkinja me dodatno motiviše i najsretnija bih bila kada bih uspjela da se do Olimpijskih igara 2020. u Tokiju zadržim na toj poziciji, izjavila je bosanskohercegovačka džudistkinja Larisa Cerić, koja je za vikend drugi put u karijeri osvojila srebrenu medalju na Evropskom prvenstvu u Tel Avivu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

"Iako nisam uspjela da osvojim zlatnu medalju, jako sam zadovoljna srebrenom jer dugi niz godina radim, puno sam uložila u sebe da bih bošla do ovih rezultata. Zadnju godinu i po imam kontinuitet u ostvarivanju rezultata. Svako takmičenje sam tu oko medalje ili, eventualno, medalja i ponosna sam na tu činjenicu", izjavila je Cerić na današnjoj konferenciji za medije.



Dvadesetsedmogodišnja Cerić je u kategoriji preko 78 kilograma na putu do finala savladala Turkinju Sebile Akbulut, Hrvaticu Ivanu Maranić, Ukrajinku Jelizavetu Kalaninu. U borbi za zlato Cerić je izgubila od Francuskinje Romane Dicko.



"Posebno je biti u finalu Evropskog prvenstva. U toj borbi sam dala 200 posto, a borba je bila jako teška i iscrpljujuća. Nažalost, nisam imala dovoljno vremena da se oporavim i u finale uđem malo svježa. Nažalost, nisam uspjela osvojiti zlatnu medalju u finalu", kazala je Cerić.



Bosanskohercegovačka takmičarka od danas je prva na svjetskoj rang listi džudistkinja u kategoriji preko 78 kilograma. Ona je zahvaljujući srebrenoj medalji na Evropskom prvenstvu u Tel Avivu, u novom poretku džudistkinja planete, objavljenom jutros, poboljšala plasman za dva mjesta. Shodno tome, preuzela je lidersku poziciju sa 5.165 bodova.



"Velika je čast da sam napokon došla do te prve pozicije na svjetskoj rang listi. Zadnju godinu i po imam jako dobre rezultate, imam kontinuitet u formi i ovo je rezultat zadnje godine i po kada sam počela osvajati sve te medalje. Ponosna sam na tu činjenicu. Uvijek volim da kažem da mi je drago što sam jedina iz BiH koja je uspjela da bude prva na svjetskoj rang listi u bilo kojem sportu", rekla je Cerić.



Ovaj uspjeh je, kako je kazala, dodatno motiviše da nastavi raditi i težiti ka novim uspjesima.



"Volim da treniram, volim da se takmičam i sve gledam kao takmičenje. Motiviše me, to je moj sport, moj život. Radim ono što volim. Ovo prvo mjesto na svjetskoj rang listi je još veći motiv da se bolje spremam i više treniram. Do kraja godine imam Mediteranske igre, kao i Svjetsko prvenstvo za seniore. Počele su kvlifikacije i želim da odem na Olimpijske igre što bolje pozicionirana na svjetskoj rang listi. Najsretnija bih bila kada bih uspjela da se do Tokija zadržim na prvom mjestu. Vidjećemo, se zavisi od zdravstvenog stanja. Nadam se da neće biti ozbiljnih povreda. Sve dok sam zdrava, sigurna sam u sebe i znam da ću visoko kotirati u svim takmičenjima", poručila je Cerić.



Selektor džudo reprezentacije BiH Branislav Crnogorac poručio je da se temeljem svih rezultata koje je u prethodnom periodu ostvarila Cerić nada da će na jednom od sljedećih evropskih prvenstava medalja biti sjajnija.



Govoreći u uspjesima Džudo saveza BiH, Crnogorac je kazao da je ova godina počela s velikim uspjesima.



“Prošla godina je bila rezultatski naša godina iz snova i mislili smo da je neponovljiva jer smo osvojili dvije svjetske i evropske medelje. Međutim, ova godina je ponovo krenula veličanstveno i ono što volim reći zadžudo sport, nikada ne koračamo unazad. Svake godine jedan kvalitetno novi rezultat napravimo", rekao je Crnogorac.

(24SATA.INFO / AA)