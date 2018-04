Ljubitelji ekstremnih sportova i polaznici „Extreme Sport" kluba iz Sarajeva ovih dana uživaju u paraglajdingu nebom iznad glavnog grada Bosne i Hercegovine. Uslovi koje je omogućio sunčani mjesec april pozvali su ljubitelje ovog sporta da rano započnu sezonu letova i da usavrše vještine manevrisanja padobranskog jedrenja.

Foto: FENA

„Extreme Sport" klub svake godine bilježi povećanje interesa za ovaj sport i broja aktivnih članova, koji nakon perioda obuke odluče da se u potpunosti posvete užitku koji donosi let. Dok polaznici uživaju u letovima iznad olimpijskih ljepotica, instruktori „Extreme Sport kluba“ paze da se pravila poštuju i da je sigurnost na najvišem mogućem nivou.



Jedan od najpoznatijih instruktora kluba je bh. rekorder i pionir u paraglajdingu Mirvad Zenuni, koji u razgovoru za Fenu ističe da klub zbog velikog interesa za paraglajding počinje raditi selekciju polaznika, te da ljubitelji ovog sporta i polaznici kluba koji zaista posvete vrijeme obuci, dobiju mnogo u odnosu na uloženo.



- Obuka za paraglajding obično je počinjala u septembru, međutim od prošle godine zbog velikog interesa pokrenuli smo i proljetni kurs koji traje dva do tri mjeseca, a nastavi se u septembru i oktobru, u zavisnosti do kada nas lijepo vrijeme služi. Ove godine obuka će biti limitirana na 12 osoba, a radit ćemo selekciju, odnosno birati polaznike koji su zaista zainteresirani, žele da nauče i da se posvete paraglajdingu. Dešavalo nam se da dođe mnogo ljudi, ali dosta njih ne posveti dovoljno vremena obuci i ubrzo izgube interes, a mi vrijeme. Polaznici kluba će predstavljati našu zemlju, grad i klub na međunarodnim takmičenjima i zbog toga želimo da obave obuku na najbolji način - objašnjava Zenuni.



Iako razvoj paraglajdinga u BiH kasni u odnosu na ostatak svijeta, zahvaljujući naporima „Extreme Sport kluba“ i nevjerovatnim uslovima koje pružaju bh. planine, ovaj sport je mnogo napredovao i u našoj zemlji u posljednjih desetak godina.



- Kroz organizaciju različitih takmičenja, škole i druženja, te naporima našeg kluba, doprinijeli smo popularizaciji ovog sporta. Organizujemo takmičenje u preciznom slijetanju na Bjelašnici, jer tamo imamo idealne uslove. Precizno slijetanje je disciplina koja je najzanimljivija za gledaoce, sve se dešava na jednom mjestu i laka je za organizovati. U augustu ćemo organizovati takmičenje u preciznom slijetanju na Bjelašnici, a želimo organizovati i takmičenje u preletu cross country - kazao je Zenuni.



Polaznici paraglajding kursa u Sarajevu moraju izdvojiti dosta manje novca od ljubitelja ovog sporta u zemljama regiona. Osnovni kurs od deset dana košta 750 KM, a recimo u Hrvatskoj i Srbiji za to je potrebno izdvojiti oko 1.500 eura. Opremu obezbjeđuje klub, a polaznici poslije mogu kupiti svoju opremu ako to žele. Paraglajding se relativno brzo uči, a već nakon desetak dana polaznik može obaviti svoj prvi let, naravno uz komunikaciju s instruktorom.



- U ovom sportu se veoma brzo uči. U roku sedam od deset dana, koliko traje osnovna obuka, polaznik može da leti svoj prvi visinac, koji je obično s vrha Bjelašnice na Babin dol. Narednih 50 do 100 letova polaznik je obavezno na radio vezi s instruktorom, koji mu na taj način može ukazati na greške tokom leta. Nakon osnovne obuke obavezno je proći kroz sigurnosne kurseve, tako da je mogućnost od neke nesreće izuzetno mala, nikakva ako je pilot pažljiv i poštuje sigurnosna pravila. Ja sam imao nesreću s paraglajderom, ali sam bio kriv. Nekada vas ponese osjećaj zbog kojeg mislite da možete preko svojih ili mogućnosti opreme - podvukao je bh. rekorder.



Naglašava da pored ljepote letenja, članovi kluba organizuju druženja i druge zajedničke aktivnosti koje obogaćuju socijalni život tih ljudi, a usput se profiliraju takmičari za disciplinu cross country, kojoj se i sam u potpunosti posvetio. Naime, Zenuni je prije nekoliko dana u ovoj disciplini postavio državni rekord, nakon što je s Trebevića letio do sela Tubići u Srbiji, a let dužine 133,3 kilometra trajao je nešto više od šest sati.



- Kada želite izvesti takav let, morate pratiti vremensku prognozu i sve pripremiti na vrijeme. Ja zbog raznih obaveza ne mogu letjeti svaki dan, tako da pažljivo biram dane. Ako dan nije perfektan, ne idem na paraglajding. Ta nedjelja nije bila idealna, ali bila je dovoljno dobra za dobar let. Ruta kojom sam letio meni je bila nova i samim time izazov. Izabrao sam nju, iako sam znao da mogu letjeti duže ako se okrenem prema Crnoj Gori - rekao je Zenuni i dodao s nestrpljenjem iščekuje idealan dan kada bi mogao preći dosta veću razdaljinu i postaviti novi rekord.



Osobe koje su zainteresirane za paraglajding i žele se priljučiti klubu „Extreme Sport“ iz Sarajeva, sve potrebne informacije mogu naći na web stranici extremesport.ba.



(FENA)