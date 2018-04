Učesnici 12. Međunarodne biciklističke trke Beograd-Banja Luka startovali su sa beogradskog Trga Republike, a u dva naredna dana će proći kroz 12 gradova i preći ukupno 350 kilometara.

U trci, koja predstavlja vrhunski sportski događaj, ali i priliku za promociju turističkih potencijala Srbije i BiH učestvuje više od 170 takmičara i 25 ekipa iz 32 zemlje.



Generalni direktor trke Vladimir Kuvalja je rekao da je ove godine trka Beograd - Banja Luka uvrštena u trku prve kategorije Svjetske biciklističke federacije, što sa sobom nosi mnogo više bodova.



On je naglasio da o važnosti i kvalitetu same trke govori i to da u njoj učestvuju vrlo uspješne ekipe poput ruskog "Gasproma", koji je sedmodnevne pripreme za trku imao u Banjoj Luci.



"Što se tiče Eurosporta, trka je ušla u top 50 u svijetu i ja se nadam sljedeće godine da ćemo moći da gledamo prenos na tom sportskom kanalu", rekao je Kuvalja.



On je ukazao da je trka ove godine prvi put etapna.



Prema njegovim riječima, ova trka je ne samo sportski, nego i značajan turistički događaj, jer je prati veliki broj ljudi.



"Trka se prenosi uživo i prati iz helikoptera i sa motora, znači sve se to snima, želimo da prikažemo ljepote obje zemlje", rekao je Kuvalja.



Biciklistička trka Beograd-Banjaluka vozi se u dvije etape.



Prvog takmičarskog dana biciklisti će preći 170 kilometara od Beograda, preko Šapca, Pavlovića mosta, Bijeljine do Brčkog.



Drugog dana takmičenja oni će preći 180 novih kilometara od Teslića preko Doboja, Dervente i Prnjavora do Banje Luke, koja im je i krajnji cilj.





