Bosanskohercegovački predstavnici Petar Zadro i Aleksandra Samardžić eliminirani su startu Evropskog prvenstva u judou u Tel Avivu.

Zadro je u kategoriji do 66 kg poražen od Italijana Manuela Lombarda, dok je Samardžić završila nastup nakon poraza od Britanke Gemme Howell u kategoriji do 70 kg.



Danas će u eliminacijama nastupiti još dva naša takmičara. Rijad Dedeić će se u 1. kolu kategorije do 90 kg boriti s Rumunom Eduardom Serbanom, dok će Harun Sadiković u najtežoj kategoriji, više od 100 kg, za protivnika imati Belgijanca Benjamina Harmegniesa.



Najbolja bh. judašica Larisa Cerić nalazi se u krugu favoritkinja u kategoriji više od 78 kg, a njena prva protivnica u subotu će biti Turkinja Sebile Akbulut.



Nakon prvog dana EP-a najuspješniji su predstavnici Rusije s tri zlatne medalje i Kosova sa po jednim zlatom i srebrom.



Na EP-u učestvuje 368 takmičara, 215 u muškoj i 153 u ženskoj konkurenciji.





