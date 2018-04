Gradsko vijeće Grada Sarajeva je Enu Lazović izabralo za predsjednicu Skupštine preduzeća „Sarajevo“ d.o.o., koja je bila i jedini kandidat za tu funkciju.

Arhiv / 24sata.info

Na sjednici Gradskog vijeća također je donesena odluka o izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor“, kao i izmjena i dopuna Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“.



Vijećnici su dali saglasnost na Izmjenu i dopunu br. 1. Memoranduma o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva za razvoj Informativnog centra Sarajevo.



Također su gradski vijećnici imali priliku da se upoznaju s poduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019. za period januar – mart 2018. godine.



Direktor EYOF-a 2019 Senahid Godinjak je kazao da je od generalnog sekretara EOK-a zaprimljen dopis o uključivanju karlinga kao osmog sporta na program EXOF-a, puštena je u rad web stranica EXOF-a – www.eyof2019.net, a također je napravljen i objavljen plan javnih nabavki za 2018.godinu.



- Infrastrukturni objekti koji trebaju biti dograđeni na Igmanu se radi staza za Cross country skiing , na centru Dvorišta Biathlon, a imamo potrebu za dogradnjom pomoćnog stadiona Slavije za Short track, kao i za adaptiranje dvorane Peki na Palama za potrebe održavanje karlinga - rekao je.



Planirano je da sve to bude dograđeno tokom ovog ljeta, stoga najvažnije pitanje na realizaciji projekta jesu finansije.



Godinjak je kazao da imaju problema s finansiranjem, jer institucije, koje su dio sredstava prepoznale u svojim budžetima, još uvijek nisu izvršile transfer novca prema EYOF-u. Transfer nije izvršila Federacija BiH, Republika Srpske, ali ni država BiH.



- Zbog toga imamo problem i zastoj u procesu javnih nabavki, planiranja i realizaciju planova - rekao je on.



Očekuje da će već na sutrašnjoj sjednici Vlada RS donijeti odluku o transferu novca, da 2,5 miliona KM prebaci Olimpijskom centru Jahorina za potrebe infrastrukture i 1,5 milion KM firmi EYOF za potrebe organizacionog budžeta.



Vijećnici su dali punu podršku EYOF 2019 te ukazali na značaj ovog velikog sportskog događaja koji će okupiti mlade sportiste iz čitavog svijeta.



Učešće na EYOF-u do 31. januara ove godine potvrdilo je 48 država.



(FENA)