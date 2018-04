U Sarajevu se danas održava druga proljetna utrka "Deksalgin 5k Spring Run" u organizaciji udruženja "Marathon" Sarajevo, na kojoj učestvuje oko 600 takmičara.

Foto: AA

Učesnici sportske manifestacije krenuli su s Trga djece Sarajeva i trče kružnom dionicom preko Marijin Dvora, zatim duž tramvajske trase preko Vijećnice do Titove ulice gdje je cilj.



Trka se održava u dvije kategorije, muškoj i ženskoj.



Erol Mujanović, direktor Udruženja Marathon Sarajevo za AA je izjavio kako osim domaćih učestvuju i trkači iz drugih zemalja.



Mujanović je kazao kako očekuju učešće 600 učesnika, što je rekord.



"Veliki broj naših sugrađana svih dobi i uzrasta je tu. Ima određeni broj i malo starije djece, zato što je trasa lijepa. Može se i prošetati za one koji ne mogu trčati", rekao je Mujanović.



Kazao je i kako je humanitarni karakter trke privukao veliki broj takmičara.



"Jako mnogo učesnika će danas da trči za nekoga s autizmom, tako da kombinujemo zdrav život, jednu pozitivnu i lijepu sportsku manifestaciju s društvenom odgovornošću, jer uvijek nastojimo da pomognemo što većem broju naših sugrađana kojima je pomoć najpotrebnija", dodao je Mujanović.



Broj stranih učesnika pokazatelj je da im se dopada glavni grad Bosne i Hercegovine.



"Zadovoljni smo jer je ovo uvertira koja će nas voditi ka narednim utrkama koje će Udruženje 'Maraton' organizovati u junu i septembru", pojasnio je Mujanović.



Rast broja učesnika, dodaje, u odnosu na prošlu godinu je gotovo sto posto.



"Nijednu trku do sada nismo imali u Sarajevu gdje se samo u jednoj godini broj učesnika udvostručio", kazao je Mujanović.



Među brojnim učesnicima su i polaznika Škole trčanja "Klix", a Mujanović dodaje kako su idealni vremenski uslovi za trčanje.





(AA)