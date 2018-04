Međunarodna cestovna biciklistička utrka ''Velika nagrada grada Mostara'' održat će se sutra i na njoj će sudjelovati oko 100 biciklista

Arhiv / 24sata.info

Utrka je kružnog karaktera, a vozit će se od naselja Centar II do Bijelog polja, sjeverno od Mostara.



Start utrke je u 11 sati, a predviđeni završetak oko 15 sati.



U tom će razdoblju dolaziti do povremenog zatvaranja te izmjene regulacije prometa te stoga organizator utrke, Biciklistički natjecateljski klub “Hercegovac”, poziva sve građane Mostara na oprez i strpljenje.



Utrka se boduje za Premijer ligu BiH, a sudjeluju kategorije od mlađih kadeta do veterana.



Dužina kruga je 32,7 kilometara. Mlađi kadeti, veterani C/D I žene vozit će jedan krug, kadeti i veterani A/B dva kruga, a juniori, U23 i Elite četiri kruga



Za pobjednike su predviđene novčane i robne nagrade.



Ruta utrke: Mostar (Centar II) - Vrh Avenije – Rudnik – Orlac – Raštani – Vojno –Potoci – Kutilivač – Vrapčići - Sjeverni ulaz u Mostar – Mostar, obilaznica Mazoljice - Donje Opine – Mostar, ulica Titova – Novi put – Most Hasana Brkića - Bulevar – ulica dr. A Starčevića.



(FENA)