Bosanskohercegovački taekwondoist Faris Svraka osvojio je srebrnu medalju na ITF taekwondo evropskom prvenstvu za juniore i seniore, koje je održano od 11. do 15. aprila u slovenskom Mariboru.

Foto: FENA

U timu od 13 reprezentativaca koji su dali svoj maksimum i opravdali poziv selektora, dvojica reprezentativaca su uspjeli popeti na postolje. U seniorskoj konkurenciji medaljom se okitio Svraka, a juniorskoj konkurenciji Muhamed Džinović koji je osvojio bronzanu medalju.



Nakon što je prošle godine osvojio srebrnu medalju u juniorskoj konkurenciji, član Kluba borilačkih vještina Taekyon iz Sarajeva Faris Svraka postao je viceprvak Evrope i među seniorima. Od 32 takmičara u kategoriji do 70 kg uspio je pobijediti takmičare iz Bjelorusije, Škotske, Engleske i Poljske, a u finalu je izgubio na produžetke 2:1 od takmičara iz Poljske.



Svraka trenira taekwondo 12 godina, a ističe da mu je nastup u Mariboru mnogo značio za samopouzdanje i nastavak karijere.



"Prelazak iz juniora u seniore je veoma težak jer se borite protiv mnogo iskusnijih boraca. Dugo sam se spremao za ovaj izazov. Ovaj uspjeh mi mnogo znači za nastavak karijere, sada znam kako i koliko trebam raditi da bih bio jedan od najboljih u Evropi. Sve je to taktika i nadmudrivanje", izjavio je Svraka na današnjoj konferenciji za medije.



Trener taekwondo reprezentacije BiH Elvedin Okerić ističe da je Svraka uspio potvrditi prošlogodišnji rezultat predanim i upornim radom.



"Pokazali smo da je moguće upornim radom i zalaganjem popeti se na pobjedničko postolje dvije godine zaredom i postati viceprvak Evrope u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Potvrdio je da spada u red najboljih boraca u Evropi. Morat će još više trenirati, a do kraja godine želimo da nastupi na što većem broju kvalitetnih takmičenja da bi stekao što više iskustva", naglasio je Okerić.



Na takmičenju je nastupio i član Taekwondo kluba Bosna - Đemo iz Cazina Muhamed Džinović, prošlogodišnji viceprvak Evrope, koji je u Mariboru osvojio bronzanu medalju u kategoriji -56 kg, pobijedivši takmičare iz Poljske, Italije i Bugarske, dok je u polufinalnoj borbi izgubio od predstavnika Irske koji je ujedno i osvajač zlatne medalje u ovoj kategoriji.



(FENA)