Prvi poraz u sezoni odbojkašice brčanskog Bimal Jedinstva, višestruke prvakinje i osvajačice Kupa BiH, doživjele su minule subote u Pelagićevu, u prvom finalnom susretu play-offa protiv Kule Gradačac (3:2).

Foto: FENA

Dok su mnogi pobjedu djevojaka iz Gradačca ocijenili malom senzacijom, trener Brčanki Smail Pezerović kaže da je poraz morao doći kad-tad.



- Izgubiti jednu utakmicu nije tragedija. Nismo bili na nivou dotadašnjih igara. Jer, kad igramo kako znamo, teško možemo izgubiti od bilo koga. Osim da pobijedimo sami sebe, a to sam i rekao djevojkama – rekao je Pezerović za Fenu.



U prvom setu se znalo, kaže, ko šta radi i Brčanke su ga dobile, ali su poslije podbacile u naredna dva. U četvrtom su se vratile, a u petom su dopustile da protivnice naprave veliku razliku koju nisu uspjele stići.



- Ali, imamo nadu da ćemo u petak odigrati tako da se zagrijemo za subotnju „majstoricu“. U sportu je sve moguće. Vidjeli smo u susretu Barcelone koja je protiv Rome imala 4:1, a eliminisana je. Dobro je da nismo poraženi u finalu Kupa BiH, jer tada nema popravnog. Kod nas se ništa nije promijenilo, samo sada ne smijemo igrati nonšalantno i trebaju nam dvije pobjede na terenu – napominje.



Dodaje da svaki poraz ostavlja trag i da je sada glavno pitanje hoće li aktuelne prvakinje uspjeti suzbiti emocije i mirno ući u uzvratni susret.



- Vjerujem da hoće, jer radi se, ipak, o djevojkama koje su vrlo iskusne. Siguran sam da ćemo se pokazati u boljem svjetlu, a nadamo se da ćemo pobijediti i slaviti našu 12. titulu prvaka BiH – optimist je Pezerović.



Ocijenio je sezonu koja upravo završava, s tim da je komentar o prvakinjama ostavio za razgovor u nedjelju.



- Ne želim ništa prejudicirati, ali ću reći da smo u sezoni odigrali 33 utakmice, računajući i Kup BiH. Promijenili smo u prvoj postavi šest igračica, ukomponovali smo novih pet koje su 2001. godište. Igramo možda najmoderniju odbojku ikada na ovim prostorima. Ne tražim argumente samo u susretima domaćeg prvenstva, nego uzimam u obzir i nastupe u CEV-u protiv Slovenki (Branik, Maribor) i Talijanki (Yamamay Burto Arsizio), gdje smo bili na domak oduzimanja seta, a zna se šta u svijetu odbojke predstavljaju naše suparnice – objašnjava trener Brčanki.



Na pojedine komentare o tome da je domaće prvenstvo slabo, čak loše, Pezerović kaže da ne dijeli ta mišljenja. Premijer liga je slabija utoliko što je Bimal Jedinstvo jako, kako prošle tako i ove sezone.



Za ilustraciju, pravi paralelu između prvaka u odbojci i najboljih u drugim sportovima.



- Recite mi koja je naša ekipa posljednji put u Evropi bila među najboljih 16 ekipa? Nije nijedna i nije nikada! Možda smo svojim igrama učinili prvenstvo manje zanimljivijim, ali da je nekvalitetno, to ne stoji. Navedite mi koji sport u nas ima u reprezentaciji 80 posto igrača iz domaće lige, kao što je u odbojci. Nema nijedan. Obično su iz domaće lige po dva ili tri igrača, a u odbojci je tek nekoliko iz inostranstva – mišljenje je trenera brčanskih odbojkašica.



Kvalitet lige ne treba ocjenjivati kroz rezultate Bimal Jedinstva, koje je deceniju neprikosnoveno u prvenstvu BiH. Evo i zbog čega.



- Do finalne utakmice s Kulom Gradačac, uglavnom smo pobjeđivali sve protivnike s 3:0, a prosjek izgubljenih poena je 15,08 po setu. Pa kome bi, ako tako gledamo, liga bila interesantna. A ja bih pitao, u kojem to sportu u nas drugoplasirana ekipa igra „majstoricu“ za plasman u polufinale play-offa protiv ekipe iz „donjeg doma“, kao što je bio slučaj s drugoplasiranom Kulom Gradačac i Goraždem koje se borilo za opstanak. Je li to loša liga? Pa pogledajte derbije Sarajeva i Željezničara o kojima se danima piše, a u 10 godina „padnu“ tri gola!? - rekao je u razgovoru za Fenu Smail Pezerović, trener odbojkašica Bimal Jedinstva.





(FENA)