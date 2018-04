Mladi bosanskohercegovački takwondoist Nedžad Husić osvojio je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu za juniore održanom u tuniskom Hammametu.

Foto: FENA

Član Taekwondo kluba Novi Grad Sarajevo je nastupajući u kategoriji do 63 kg donio prvu svjetsku medalju za ovaj sport u Bosni i Hercegovini, a na putu do odličja pobijedio je predstavnike Konga, Kine, Uzbekistana i Turske, dok je u polufinalu poražen od predstavnika Italije.



Mladi borac je istaknuo na današnjoj konferenciji za medije da je ponosan jer je donio medalju za svoju zemlju, te imao priliku gledati zastavu Bosne i Hercegovine na pobjedničkom postolju.



- Osjećaj je bio nevjerovatan, ponosan sam bio kada sam među pobjedničkim zastavama vidio i zastavu Bosne i Hercegovine. Nije mala stvar predstavljati svoju zemlju na svjetskom prvenstvu. Ovaj rezultat je plod treninga i truda koji sam uložio u proteklom periodu – izjavio je Husić.



Dodao je da ostaje žal jer je na takmičenju savladao takmičara iz Azerbejdžana koji je poslije osvojio zlatnu medalju, ali da mu to daje snagu da nastavi raditi i napredovati.



- Žao mi je što nisam mogao ići do samog kraja jer sam pobijedio osvajača zlatne medalje. Malo mi je krivo jer mislim da sam bolji od njega, ali sada znam da moram još više trenirati i napredovati da bi na idućem takmičenju ostvario još bolji rezultat – zaključio je mladi borac.



Nedžadov otac, te trener reprezentacije BiH i Novog Grada Haris Husić na današnjoj konferenciji za medije rekao je da je najveći problem za Savez bio finansijske prirode, te da su i ovoga puta veliki dio troškova snosili roditelji takmičara.



- Srećom pa smo kao klub dobrostojeći pa smo jedan dio troškova finansirali preko kluba, dok su dio novca dali roditelji. To je jedan od razloga zbog kojeg vodimo ograničen broj takmičara, a mi smo na svjetsko prvenstvo poveli samo dvojicu – rekao je trener bh. taekwondoista.



Podsjetio je da su mladi bh. takmičari Nedžad Husić i Sadmir Habibović prije svjetskog prvenstva nastupili i u kvalifikacijama za olimpijadu mladih u Argentini, ali da u tome nisu uspjeli.



- Žao mi je što se naši takmičari nisu uspjeli kvalifikovati za olimpijadu mladih jer su pokazali kvalitet na prethodnim takmičenjima. Imamo kontinuitet rezultata što je najbitnije, a nadamo se da će rezultati doći i na mediteranskim igrama i na prvenstvu Evrope za seniore do 21 godina – objasnio je Husić.



Član Izvršnog odbora Taekwondo saveza BiH Belmin Berberović ističe da Husićeva medalja mnogo znači za omasovljavanje taekwondo sporta, ali i otvara nova vrata za finansiranje takmičara, što je u BiH oduvijek najveći problem.



– Taekwondo savez nema budžet na koji može računati. Finansiramo se različitim uplatama i članarinama, a veliki dio troškova pokrivaju klubovi i roditelji. Ušli smo u razvojni program Svjetske taekwondo federacije i nadamo se da će nam to donekle olakšati stvari – rekao je Berberović.



Husić će u narednom periodu nastupiti na kupu u Atini, a zatim na mediteranskim igrama i evropskom prvenstvu za taekwondoiste do 21 godine.





(FENA)