Mladi bosanskohercegovački taekwondoist Nedžad Husić osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Hammametu (Tunis).

Nedžad Husić / 24sata.info

Historijski uspjeh bh. taekwondoa član sarajevskog Novog Grada ostvario je u kategoriji do 63 kg pobjedama nad predstavnicima Konga 30:9, Kine 12:4, Uzbekistana 37:23 i Turske 14:14 (na zlatni bod), dok je u polufinalnoj borbi poražen od takmičara iz Italije sa 23:32.



Po riječima selektora junorske reprezentacije Harisa Husića, uspjeh mladog bh. takmičara, koji je osvojio prvo odličje za BiH na svjetskim prvenstvima, dokaz je kvalitetnog rada i sistematskog pristupa trenažnom procesu i organizaciji.



- Medalja je konačna nagrada našoj posvećenosti i dugogodišnjem trudu i zalaganju. Nedžad je prošle godine na evropskom juniorskom prvenstvu također ostvario vrijedan rezultat osvajajući bronzanu medalju, a u narednom periodu ga očekuje i nastup na Mediteranskim igrama u seniorskoj konkurenciji, gdje također očekujemo vrijedne rezultate - izjavio je Husić.



U Hammametu su održane i kvalifikacija za Olimpijadu mladih. Nakon dvije pobjede nad protivnicima iz Ruande i Hrvatske, Husić je u trećoj borbu poražen od predstavnika Ukrajine i nije se uspio kvalificirati za to takmičenje.



Na oba takmičenje BiH je još predstavljao Sadmir Habibović, član TKD Novi Grad, ali je nastupe u kategoriji do 55 kg završio nakon 1. kola.



(FENA)