Anthony Joshua odbranio je svjetske titule bokserskog prvaka u teškoj kategoriji pobjedom protiv Josepha Parkera pred gotovo 80.000 gledalaca na stadionu u Kardifu.

Foto: AFP

Nakon 12 rundi arbitri su jednoglasno odlučili da je pobjednik Anthony Joshua, koji je sada vlasnik IBF, WBA, WBO i IBO pojaseva svjetskog prvaka. Jedini važan pojas koji mu nedostaje, onaj WBC organizacije, u rukama je Deontaya Wildera (40-0, 39 KO) kojeg je Joshua prozvao odmah nakon pobjede.



Joshua je stigao do 21. pobjede u isto toliko mečeva u karijeri, ali prvi put nije pobijedio nokautom. S druge strane, Parker je do ove borbe bio neporažen s 24 pobjede u karijeri.



Joshua je dominirao gotovo cijeli meč, ali je u nekoliko navrata Parker pokazao da mu može stvoriti velike probleme. U šestoj rundi Parker je bio blizu velike senzacije kad je zatresao Britanca s nekoliko jakih udaraca, no u nastavku se ispuhao i većinom eksivirao Joshuine udarce.



Hiljade su zvižducima dočekale Parkera, a ovacijama svog ljubimca i velikog favorita Joshuu, no nakon meča situacija je bila drugačija – novom prvaku zviždali su zbog neatraktivne predstave, a Samoancu pljeskali jer je sportski prihvatio poraz.



Parker je napao Joshuu od početka prve runde pokazavši da se došao nadmetati, Joshua mu je uzvratio dobrim udarcem u rebra. U drugoj je Parker opet krenuo agresivno, Joshua je smireno čekao priliku i uzvratio s dva udarca u tijelo.





Joshua je u treću rundu ušao agresivnije, pogodio je Parkera u tijelo, a onda blokirao njegov pokušaj direkta. Joshua je pogodio protivnika desnom, Parker uspješno izbjegao drugi udarac, a Joshua zatim primio neugodan kroše prije nove pauze. Krajem četvrte runde Joshua je pogodio Parkera laganim krošeom, zadao mu i novi udarac u tijelo, ali nije uspio poljuljati svog protivnika. Premalo akcije u ringu, za što je djelomično zaslužan i sudac koji je borce često razdvajao, potaklo je zvižduke s tribina, no uslijedile su dvije najuzbudljivije runde.



Joshua je pogodio direkt na početku pete runde, Parker krenuo u otvoreni napad, a Britanac se obranio. Parker je zatim sjajno pogodio dva direkta kojima je prvi put ozbiljnije zatresao Joshuu. Žestoko je počela šesta runde u kojoj je Parker odmah napao Joshuu, zadao mu par jakih udaraca u glavu, Britanac je uzvratio, ali sudac ih je opet morao razdvojiti. Parker je pogodio Joshuu neugodnim aperkatom i sjajno izbjegavao njegove pokušaje u nastavku runde. Pokazao je da ima kvalitetu da meč odvede u drugom smjeru, no to nije uspio ponoviti u nastavku meča.



Sedma runda protekla je nešto mirnije, u osmoj je Parker krenuo s par dobrih udaraca, ali u nastavku mu je Joshua uzvratio serijom udaraca u glavu i tijelo. U devetoj rundi Joshua je iz klinča aperkatom dobro pogodio Parkera, koji je pred kraj runde pokazao da još ima snage uzvratiti. Joshua je uspješno blokirao njegove pokušaje. U desetoj rundi Joshua i Parker ponovo su razbudili publiku razmjenom udaraca u prvim sekundama, a onda nastavili opreznije. U jedanaestoj rundi Joshua je mirno branio prednost, a u posljednjoj je Parker krenuo na sve ili ništa. Napao je Joshuu i zadao mu neugodne udarce koji nisu bili dovoljno opasni da naštete prvaku. Joshua je uspio pogoditi snažan direkt prije posljednjeg zvona i počeo slaviti pobjedu.





(SCsport)