Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Siniša Kisić izrazio je zadovoljstvo što pripreme za Evropski zimski olimpijski festival mladih /EYOF/ u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, koji će biti održan u februaru 2019. godine, idu planiranim tempom.

Foto: 24sata.info

"EYOF je najveći sportski događaj u zimskim sportovima od Zimskih olimpijskih igra /ZOI/ 1984. godine u Sarajevu. Simbolično, dogodiće se 35 godina nakon ZOI `84. Olimpijski duh se polako počeo gubiti i naša namjera je da ga vratimo u BiH", rekao je Kisić konferenciji za novinare.



Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH smatra da je EYOF dokaz da je BiH u sportskom smislu dio Evrope.



Direktor EYOF-a 2019 Senahid Godinjak podsjetio je da je do početka jedne od najvećih sportskih manifestacija u BiH od Olimpijade ostalo još 324 dana, ali da se ne treba zavaravati da je za pripremu ostalo dosta vremena, jer predstoji još posla.



On je naveo da je u ovoj godini planiran finansijski priliv od 4.700.000 miliona KM.



Godinjak je podsjetio da bi sredstva trebalo da obezbijede Vijeće ministara 1.000.000 KM, Vlada Republike Srpske 1.000.000 KM, Vlada Federacije BiH 750.000 KM, Vlada Kantona Sarajevo 880.000 KM, Grad Sarajevo 500.000 KM, Grad Istočno Sarajevo 100.000 KM i Evropski olimpijski komitet 250.000 KM.



"Ukoliko budemo na vrijeme raspolagali pomenutim sredstvima to će biti finansijski garant da u 2018. godini možemo uraditi ono što nas čeka", rekao je Godinjak.



Evropski zimski olimpijski festival mladih u Sarajevu i Istočnom Sarajevu biće održan od 9. do 19. februara, a učesnici će se nadmetati u osam sportova.





(SRNA)