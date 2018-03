Najbolji bosanskohercegovački bacač kugle Mesud Pezer od danas je novo "zaštitno lice" kompanije Hifa Petrol iz Tešnja.

Foto: 24sata.info

Nakon današnjeg potpisavanja ugovora u Olimpijskoj dvorani Zetra s pomoćnikom direktora kompanije Hifa Petrol Ahmetom Ahmetlićem, Pezer je izrazio veliku zahvalnost ovoj kompanije koja je prepoznala njegov talenat.



- Sretan što ima tako dobrih ljudi u BiH koji podržavaju sportiste. Do sada uz mene su bili samo roditelji, moj klub AK Zenica i ASBiH. Bilo je mnogo teško doći do ovog gdje sam sada trenutno. Mnogo mi znači što je Hifa Petrol prepoznala talenat i moj uspjeh. Od danas pa nadalje kada budem donosio velike medalje to neće biti samo moj uspjeh već i ove kompanije - kazao je Pezer.



Direktor Hifa Petrola čestitao je najboljim bh. bacaču kugle na rezultatima te podsjetio da je "Hifa" prije nepune dvije godine napravila kampanju "Najbolji s najboljim" s ciljem podrške i promocije mladih i perspektivnih ljudu u BiH.



- U kampanji smo se najviše bazirali na sportiste, jer smatramo da su to ljudu koji predstavljaju BiH u najboljem svjetlu. Drago nam je što je od danas i Pezer član našeg tima uz Amela Tuku, Damira Džumhura i Sanjina Pehlivanovića. Ovi ljudi su dokazali da je moguć uspjeh u BiH - kazao je Ahmetlić.



Najbolju sezonu u karijeri Pezer je otvorio pobjedama na dvoranskim mitinzima u Švedskoj, Poljskoj i Srbiji, a krunisao je petim mjestom na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Birminghamu s rekordom BiH i Balkana - 21,15 m, te zlatnom medaljom na Balkanskom dvoranskom prvenstvu u Istanbulu.



Pezera već od početka aprila očekuju brojni nastupi, a ovog ljeta najvažniji će biti na Evropskom prvenstvu u Berlinu, Maditeranskim igrama u Španiji, te na mitinzima Dijamantske lige.





(FENA)