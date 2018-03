Najbolja bosanskohercegovačka judistkinja Larisa Cerić ostvarila je još jedan veliki uspjeh na međunarodnoj sceni.

Foto: 24sata.info

Na Grand Slam turniru, održanim prošlog vikenda u ruskom Ekaterinburgu, izborila je prvo zlatno odličje za BiH, osvojivši i novih 1000 bodova za svjetsku rang listu, na kojoj trenutno zauzima treću poziciju.



U kategoriji više od 78 kg bh. judistkinja je u finalu pobijedila Brazilku Mariju Alteman. Prije tog meča savladala je Ruskinju Olgu Artošinu, a u polufinalu Njemicu Carolin Weiss.



Na pres-konfereciji u Olimpijskom komitetu BiH Cerić je kazala da je veoma zadovoljna nastupom na ovom prestižnom takmičenju.



- Bila sam dosta superiorna u prve dvije borbe. Ove sezone to mi je drugi turnir, nakon nastupa u Düsseldorfu. Zadovoljna sam formom, mogu reći da će mi sezona možda biti čak i uspješnija od prošle, u kojoj sam bila druga na Svjetskom open prvenstvu. To mi je dalo motiv da radim još više i bolje. Nadam se ću uspjeti da tempiram formu za predstojeća dva veoma bitna takmičenja koja me očekuju ove godine - evropskom prvenstvu krajem aprila i svjetsko prvenstvo u septembru - izjavila je Cerić.



Dodala je da od maja počinju i kvalifikacije za olimpijske igre 2020., te da očekuje da bez problema ispuni normu i kvalifikuje se za olimpijski turnir u Tokiju.



Selektor reprezentacije BiH Branislav Crnogorac vjeruje da je Larisa Cerić najbolja sportašica BiH ikada, kada je u pitanju ženski sport.



- Judo kao najtrofejniji olimpijski sport u BiH iz godine u godinu korača naprijed, što je dokaz i ovaj rezultat. Prvi put je neko iz judo sporta osvojio Grand Slam turnir na ovako superioran način. Znamo da je prošla godina bila izuzetno uspješna za bh. judo. Osvojili smo dvije svjetske i četiri evropske medalje. Ovu sezonu smo također počeli izvanrednim rezultima - kazao je Crnogorac.



Na pres-konfrenciji je najavljano da će Judo savez BiH od 23. do 25. marta u Sarajevu biti organizator juniorskog Evropskog kupa na kojem će učestvovati 293 takmičara, 182 juniora i 111 juniorki iz 17 država.

