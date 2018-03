Ekipa Mostar SG Staklorad pobijedila je momčad Centra sa 5:2 u derbi utakmici 16. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Foto: FENA

Tokom cijele utakmice, odigrane u dvorani 1 Centra Skenderija, gosti iz Mostara diktirali su tempo i opravdali ulogu favorita te novom pobjedom se učvrstili na liderskoj poziciji na tabeli.



Gosti su do vodstva došli u 3. minuti golom Kahvedžića, a vodstvo Mostaraca udvostučio je Vesić u 11. minuti.



Handžić je nedugo nakon toga uspio pogoditi za smanjenje vodstva Mostara, ali je nekoliko minuta kasnije Aladžić zatresao mrežu sarajevske ekipe i vratio stvari na početak. Ipak, u finišu Handžić koristi kazneni udarac i ponovo vraća nadu svojoj ekipi.



No, u drugom poluvremenu kvalitet gostujuće ekipe dolazi do izražaja, a Bošković odmah na početku postiže pogodak za vodstvo od 4:2. Mostar je nastavio s dominacijom a igrači tog tima propustili su nekoliko prilika i za ubjedljiviju pobjedu. Ipak, u 38. minuti postižu još jedan pogodak preko Boškovića za konačnih 5:2.



Nakon 16 kola Mostar SG ima 43 boda, 12 više od Centra i Brotnja.





(FENA)