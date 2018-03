Austrijanac Marcel Hirscher pobjednik je zadnje veleslalomske utrke sezone Svjetskog kupa u alpskom skijanju u švedskom Areu.

Drugi je bio Norvežanin Henrik Kristoffersen (+0,23), a treći Francuz Victor Muffat Jeandet (+0,26).



Aktualni veleslalomski olimpijski prvak ukupno je ostvario 58. pobjedu u Svjetskom kupu, a 28. u veleslalomu. Ispred njega je još samo legendarni Šveđanin Ingemar Stenmark sa 86 pobjeda, od kojih 46 veleslalomskih.



Borba za veleslalomsku krunu sezone bila je odlučena još prije zadnje utrke. Hirscher je prije dolaska u Švedsku osigurao tri kristalna globusa - veliki za sedmu uzastopnu pobjedu u ukupnom poretku te male globuse u veleslalomu i slalomu.



Hirscher je u ovoj sezoni Svjetskog kupa zabilježio 13 pobjeda, od kojih sedam u utrkama veleslaloma. Po broju pobjeda u jednoj sezoni izjednačio se sa Stenmarkom i sunarodnikom Hermannom Maierom. Ukoliko u nedjelju ujutro bude najbolji u slalomu izjednačit će se sa Švicarkinjom Vreni Schneider, koja je u sezoni 1988/89. ostvarila rekordnih 14 pobjeda.





Rezultati muškog veleslaloma za Svjetski kup u alpskom skijanju u švedskom Areu i ukupni poredak:



1. Marcel Hirscher (Aut) 2:13,63 1:13,89 59,74

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:13,86 +00,23 1:14,48 59,38

3. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2:13,89 +00,26 1:14,39 59,50

4. Loic Meillard (Švi) 2:14,31 +00,68 1:14,62 59,69

5. Žan Kranjec (Slo) 2:14,73 +01,10 1:14,56 1:00,17

6. Matts Olsson (Šve) 2:15,21 +01,58 1:15,26 59,95

7. Thomas Fanara (Fra) 2:15,23 +01,60 1:15,48 59,75

8. Tommy Ford (SAD) 2:15,69 +02,06 1:15,75 59,94

9. Justin Murisier (Švi) 2:15,70 +02,07 1:15,90 59,80

10. Florian Eisath (Ita) 2:15,74 +02,11 1:15,87 59,87

. Manuel Feller (Aut) 2:15,74 +02,11 1:15,55 1:00,19



Ukupni poredak u Svjetskom kupu (nakon 36 od 37 utrka):

1. Marcel Hirscher (Aut) 1620

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1285

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 886

4. Kjetil Jansrud (Nor) 884

5. Beat Feuz (Švi) 856

6. Alexis Pinturault (Fra) 707

7. Vincent Kriechmayr (Aut) 704

8. Thomas Dressen (Njem) 672

9. Matthias Mayer (Aut) 622

10. Hannes Reichelt (Aut) 535



Konačni poredak u veleslalomu:

1. Marcel Hirscher (Aut) 720

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 575

3. Alexis Pinturault (Fra) 329

4. Manuel Feller (Aut) 309

5. Matts Olsson (Šve) 299

6. Žan Kranjec (Slo) 272

7. Justin Murisier (Švi) 228

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nor) 198

9. Ted Ligety (SAD) 178

10. Loic Meillard (Švi) 175

(FENA)