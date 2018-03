Prošlogodišnji prvi mostarski polumaraton ove godine prerastao je u mostarski trkački vikend "Mostar Run Weekend", a ove godine organizator očekuje hiljadu trkača iz 15 zemalja.

Foto: FENA

Prijave za u utrku su zatvorene, a 24. marta na startu staze duge 21 kilometar naći će se 520 trkača, među kojima i neka zvučna imena, kazao je na konferenciji za novinare predsjednik Organizacijskog odbora utrke Franjo Lovrić.



Start utrke bit će na mostu Vojno-Potoci, sjeverno od Mostara, odakle staza ide desnom obalom Neretve do samoga grada, zatim mostarskim ulicama, preko pet mostova do cilj koji će biti ispred Mepas Malla.



Svoje učestvovanje, među ostalima, najavili su prošlogodišnji pobjednik Ante Živković, drugoplasirani s mostarskog polumaratona Alija Imamović, rekorder hrvatske u maratonu Robert Radojković i srbijanski olimpijac Darko Živanović.



Konkurencija će biti jaka i kod atletičarki, a neke od favoritkinja za visok plasman su prvakinja Hrvatske u polumaratonu Matea Parlov, bh. olimpijka Lucija Kimani i srbijanska olimpijka Ana Subotić.



- Važna su nam ta zvučna imena, jer ona privlače pozornost medija i javnosti. No, mi još veći fokus stavljamo na rekreativne trkače, na one ljude koji se ovakvim utrkama bave zbog svog zdravlja, rekreativno - istaknuo je Lovrić.



U skladu s tim, pored polumaratona održat će se humanitarna utrka na stazi od 4 kilometra, te dječja utrka na stazi dužine jedan kilometar, a organizatori očekuju kako će ukupno u tri utrke nastupiti hiljadu natjecatelja svih uzrasta. Prijave za humanitarnu i dječju utrku otvorene su do 20. marta.



Prihodi od humanitarne utrke bit će donirani međunarodnoj organizaciji "Merry Meals" koja osigurava školske obroke u nekim od najsiromašnijih država širom svijeta.



Dan prije utrka, 23. marta održat će se stručna konferencija iz oblasti trčanja na kojoj će se govorit o tehnikama, pripremama, ozljedama, kao i prehrambenim navikama te utjecaju trčanja na razne aspekte život.



Predsjednika Sportskog saveza Grada Mostara Hasan Šišić i mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić istaknuli su kako "Mostar Run Weekend", pored sportske dimenzije, ima i društveno korisnu, kao i turističku dimenziju te su obećali potporu gradskih struktura i u budućnosti u organizaciji tog događaja.



- Kroz učestvovanje u polumaratonu počeli smo razmišljati o zdravom životu, važno je što razvijamo sportski duh i zajedništvo u Mostaru, a treća važna stvar je što mostarska utrka predstavlja početka nove turističke sezone. Uskoro nakon utrke održat će se i Mostarski sajam gospodarstva i sve to šalje jednu pozitivnu sliku o našem gradu - istaknuo je gradonačelnik Bešlić.



(FENA)