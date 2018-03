Na Zimskom plivačkom prvenstvu Bosne i Hercegovine, održanom na Olimpijskom bazenu Otoka, oboreno je šest rekorda Bosne i Hercegovine, a posebno se istaknula Hana Mešić koja je oborila postavila nekoliko najboljih vremena.

Foto: 24sata.info

Članica PK Sport Time iz Sarajeva oborila je rekord na 50 m leđno (30.34) u kategoriji do 16 godina, na 100 m leđno (1:04.21) u apsolutnoj i kategoriji do 16 godina, 200 metara leđno (2:22.48) u apsolutnoj i kategoriji do 16 godina i 50 metara delfin (28.64) u kategoriji do 16 godina. Mešić je bila i članica štafete 4x100 m mješovito koja je postavila novi rekord BiH (4:30.13) u apsolutnoj kategoriji. Uz Mešić, za pobjedničku štafetu plivale su Nejra Čengić, Tarin Husić i Nejra Bujak.



Emina Pašukan (Bosna Sarajevo) postavila je novi rekord na 400 metara mješovito (5:03.45), dok je Lana Pudar (Orka Mostar) isplivala 200 metara delfin u rekordnom vremenu 2:34.87 u kategoriji do 12 godina.



Na prvenstvu je nastupilo 372 takmičara iz 25 klubova u uzrasnima kategorijama: seniori, juniori, mlađi juniori, kadeti i mlađi kadeti.



Prvenstvo je organizirao Plivački savez Bosne i Hercegovine uz suoragnizaciju JP “Olimpijski bazen Otoka”, a ulogu tehničkog organizatora preuzeo je Plivački savez Federacije Bosne i Hercegovine.





(FENA)