Prezadovoljan sam, ali koliko sam srećan zbog petog mjesta, rekorda BiH i Balkana, toliko sam i tužan, jer mi se otvorio apetit za osvajanje medalje, rekao je za "Nezavisne" bh. atletičar Mesud Pezer nakon odličnog nastupa na šampionatu svijeta.

Mesud Pezer / 24sata.info

On je u subotu u Birmingemu kuglu bacio 21,15 metara, što je 38 centimetara bolje od rekorda BiH, koji je postavio ove godine, ali i novi rekord Balkana. Zlato je odbranio Novozelanđanin Tomas Volš hicem od 22,31 metar, a oborio je rekord svjetskih prvenstava star 31 godinu. Pobijedio je ispred Nijemca Dejvida Strola (21,44) i Čeha Tomaša Steneka (21,44), dok je Pezer iza sebe ostavio Konrada Bukovickog (21,03, sedmo mjesto) i Mihala Haratika (20,69, 10. mjesto), koji su imali drugi (22 m) i treći (21,47 m) rezultat sezone prije dolaska na SP.



"Konkurencija nije nikada bila jača. Prvih sedam je bacilo kuglu preko 21 metar. Meni je veoma drago što sam prebacio tu magičnu granicu, dugo sam znao da imam hitac za preko 21 metar i drago mi je što sam ispunio ono što sam obećao i sebi, i medijima i cijeloj naciji, i što sam oborio rekord BiH", rekao je dvadesettrogodišnji Pezer.



Nastup u Birminegmu donio mu je mnogo toga dobrog.



"Psihički sam imao dobar pristup velikom takmičenju, mislim da će mi biti još lakše na narednim takmičenjima. Nastup u Birmingemu mi mnogo znači. Sada imam više motiva da treniram, još više vjerujem sebi i vjerujem da mogu osvojiti odličja na velikim takmičenjima", istakao je Pezer i dodao:



"Takođe, menadžer mi je rekao da su mi ovim rezultatom otvorena vrata Dijamantske lige, što mi mnogo znači. Mlad sam i vjerujem da mogu još mnogo da postignem."



Pred Pezerom je Evropski bacački kup, koji će biti održan u Lisabonu 10. i 11. marta.



"U Portugalu očekujem da osvojim medalju. Malo sam se psihički i fizički istrošio na SP, ali vjerujem da mogu do odličja", rekao je Pezer i nastavio o planovima za ovu i sljedeću godinu:



"Cilj mi je da se ovog ljeta ustabilim na 21 metar, ali i da pomjerim svoju granicu za nekih pola metra, a da u avgustu imam dobar nastup na Evropskom prvenstvu u Berlinu. Za sljedeće ljeto mi je cilj da kuglu bacim 22 metra."



Dobrim rezultatima bi trebalo da doprinese i rad u trening kampu u Kaliforniji, koji Pezera očekuje u aprilu.



Volš nije jedini koji je u subotu oborio rekord svjetskih prvenstava. Isto je učinila i Amerikanka Kendra Herison u trci na 60 metara s preponama, koju je završila u vremenu od 7.70 sekundi slavivši ispred sunarodnice Kristine Mening (7,79) i Holanđanke Nadine Viser (7,84). Rekord SP u skoku s motkom oborila je Amerikanka Sendi Moris (4,95 m), a u trci na 60 metara Amerikanac Kristijan Kolman (6,37). Etiopljanka Genzebe Dibaba je nakon trke na 3.000 m slavila na 1.500 te osvojila peto zlato na dvoranskim SP.



Ostali osvajači medalja, trećeg dana takmičenja, atletičarke: troskok: 1. Julimar Rohas (Venecuela) 14,63 m, 2. Kimberli Vilijams (Jamajka) 14,48, 3. Ana Peleteiro (Španija) 14,40, skok s motkom: 1. Sendi Moris (SAD) 4,95, 2. Anželika Sidorova (Rusija, Rusi nastupaju pod zastavom Međunarodne atletske federacije) 4,90, 3. Katerina Stefanidi (Grč) 4,80; 400 m: 1. Kortni Okolo (SAD) 50,55, 2. Šakima Vimbli (SAD) 51,47, 3. Eilid Dojl (VBr) 51,60, 1.500 m: 1. Genzebe Dibaba (Etiopija) 4.05.27, 2. Laura Muir (VBr) 4.06.23, 3. Sifan Hasan (Holandija) 4.07.26; atletičari, troskok: 1. Vil Klej (SAD) 17,43, 2. Almir dos Santos (Brazil) 17,41, 3. Nelson Evora (Portugal) 17,40, 800 m: 1. Adam Kščot (Poljska) 1.47.47, 2. Dru Vindl (SAD) 1.47.99, 3. Saul Ordonez (Španija) 1.48.01, 400 m: 1. Pavel Maslak (Češka) 45.47, 2. Majkl Čeri (SAD) 45.84, 3. Deon Lendor (Trinidad i Tobago) 46.37, 60 m: 1. Kristijan Kolman (SAD) 6.37, 2. Bingtian Su (Kina) 6.42, 3. Roni Bejker (SAD) 6.44; sedmoboj: 1. Kevin Majer (Francuska) 6.348 bodova, 2. Damjan Vorner (Kanada) 6.343, 3. Maisel Uibo (Estonija) 6.265.



Diskvalifikacije obilježile SP



Na SP u Birmingemu bilo je mnogo diskvalifikacija, a ostaće zabilježeno da je u petak u kvalifikacionoj trci na 400 metara svih pet atletičara diskvalifikovano, što se prvi put desilo u atletici. Trka na 400 metara nije dobro prošla ni u subotu, kada je zlato osvojio Pavel Maslak iako je bio treći. To se desilo jer su Oskar Usiljos i Lugelin Santos diskvalifikovani pošto je utvrđeno da su trčali van staze. Žalba Španaca zbog Usiljosa je odbijena, a velike polemike izazvala je činjenica da Majkl Čeri (osvojio srebro) nije diskvalifikovan iako je i on izašao iz svoje trake.



"Ovo treba pregledati. Ljudi su vidjeli trku, ali rezultati ne reflektuju ono što su vidjeli", rekao je legendarni sprinter Majkl Džonson, koji radi za BBC kako komentator, a prenio Sport klub.



Grijanje na fen



Snijeg je napravio probleme u Velikoj Britaniji, pa su tako neki letovi otkazani, a Veselin Jevrosimović, predsjednik Atletskog saveza Srbije, rekao je da takmičare niko ne dočekuje na aerodromu, da nema taksija i da se sami snalaze.



Nije lako bilo ni najboljoj srpskoj atletičarki Ivani Španović, koja je morala, umjesto u Birmingem, da sleti u Mančester.



"Ivana Španović i njen trener Goran Obradović morali su vozom iz Mančestera u svom aranžmanu da stignu do Birmingema. Atletičari se u hotelu greju fenovima za kosu, pošto grejanje na radi", rekao je Jevrosimović.





(NN)