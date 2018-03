Hokejaška reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Turkmenistana s 13:3, u posljednjem meču kvalifikacionog turnira u Sarajevu koji je odlučivao putnika na svjetsko prvenstvo treće divizije.

Najbolji hokejaši BiH prvu trećinu riješili su u svoju korist rezultatom 3:1, ali nakon tog perioda igre dolazi do velikog pada igre našeg tima, koji do kraja meča nije uspio postići niti jedan gol, dok su Turkmenistanci bili precizni čak 12 puta.



U drugoj trećini hokejaši Turkemistana serijom golova u potpunosti su preokrenuli meč u svoju korist i već tada se nazirao pobjednik utakmice. Turkmenistan je u tom periodu igre postigao pet golova, a to je bila tek uvertira za ono što slijedi.



Prednost od 6:3 ulila je dodatno samopouzdanje hokejašima Turkmenistana, koji u posljednjem periodu igre nastavljaju nizati golove, a do kraja trećine postigli su još sedam golova za uvjerljivu pobjedu od 13:3.



Prethodno su obje ekipe upisale po dvije pobjede na ovom turniru, ali Turkmenistan je u ovom meču pokazao zašto je bio veliki favorit kvalifikacija.

(FENA)