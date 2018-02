Norvežanka Marit Bjoergen, koja je sa 37 godina stigla na Zimske olimpijske igre u Pyeongchang, danas je ispisala istoriju.

Foto: 24sata.info

U dohvatnoj trci na 15 kilometara osvojila je srebrnu medalju, čime je stigla do 11. olimpijskog odličja i postala sportistkinja s najviše osvojenih medalja na Zimskim olimpijskim igrama.



Sada ima priliku da prestigne zemljaka Ole Einar Bjoerndalen, koji je sa 13 medalja sportista s najviše odličja na zimskim olimpijadama.



"Nisam razmišljala o tome. Sigurno je da je ovo moja posljednja Olimpijada, ali u ovom trenutku moram se fokusirati na to da odradim dobre trke. Kada se završe Olimpijske igre, pogledaću iza sebe i vidjeti koliko imam medalja. Za mene je važno da dobro trčim i koncentrišem se na trke", kazala je Bjoergen.



Ona nije mogla potvrditi na koliko će trka učestvovati u Pyeongchangu. Jedino što je sa sigurnošću rekla jeste da će u utorak učestvovati u ženskom spirintu skijaškog trčanja.



Bjoergen je prvu medalju osvojila 2002. godine na igrama u Salt Lake Cityju, kada je s norveškom štafetom stigla do srebra. Zatim je u Torinu, 2006. godine, stigla do individualnog srebra u trci na deset kilometara. Uslijedila je nevjerovatna dominacija 2010. godine u Vancouveru, gdje je osvojila tri zlata, srebro i bronzu. Prije četiri godine u Sochiju sjajna Norvežanka okitila se s još tri zlatne medalje.





(AA)