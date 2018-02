Svi limiti su u glavi i borba počinje u glavi. Borilački sportovi su sinergija tijela, duha i uma. Postiže se sklad i harmonija i samim tim postajemo otvoreni neprijatelj stresu i egu. Pravilan pristup borilačkim sportovima umiruje čovjeka i čini ga korisnim njegovoj društvenoj zajednici, kaže Adi Kljaho, pomoćni trener sarajevske Akademije borilačkih sportova Bushido, nakon što se s grupom od 14 članova ovog kluba vratio sa Tajlanda gdje su deset dana boravili u zvanično najjačem kampu borilačkih vještina u svijetu, Tiger muay thai campu, što je i povod za razgovor o sve popularnijem bavljenju borilačkim sportovima.

Govoreći o najprestižnijem kampu borilačkih vještina smještenom na najvećem tajlandskom otoku Phuket koji se ubraja među najpopularnije turističke destinacije u svijetu, Kljaho kaže da je Tiger muay thai camp zvanično najjači kamp u svijetu za borilačke sportove, fitnes i rekreaciju i prije svega profesionalni sport.



-Treninzi su podijeljeni u tri grupe- početnici, napredni i profesionalci. Na Tajlandu je u grupi bilo 14 članova iz Akademije Bushido, od kojih su šest aktivni takmičari u brazilskoj jiu jitsi. Razlog putovanja je unaprjeđenje postojećih vještina i rekreacija za članove koje nisu aktivni takmičari - kaže Kljaho uz napomenu da članovi Akademije Bushido već treću godinu idu kamp na Tajlandu i to sada već postaje dio tradicije ovog bosanskohercegovačkog kluba borilačkih vještina.



Naglašava da u kamp na Phuketu dolaze najbolji borci svijeta iz mma, brazilske jiu jtise, boksa, kickboksa i thai boksa.



-Ove godine imali smo čast da radimo sa Joshom Hingerom koji je trostruki prvak svijeta u grapplingu (borbi bez kimona). Tiger camp pruža konekciju sa elitom borilačkog sporta u svijetu i mogućnost treninga sa njima i razvoj sportske saradnje na dugoročnoj razini. Kamp je siguran za sve učesnike i mogućnost povrede je svedena na minimum. Treninge drže najreferentniji treneri svijeta iz borilačkih oblasti - kaže sagovornik.



U kontekstu svjetskog nivoa treninga u Tiger muay thai campu, Kljaho napominje da je za članove Akademije Bushido tokom desetodnevnog boravka u tom kampu edukacija bila na najvećoj mogućoj razini.



-Svi treneri i učesnici ne kriju svoje znanje i spremni su da prenesu sve što zanima one koji su tu došli. Dobili smo kvalitetne tehnike, odlične smjernice i radili smo na specijalizaciji naših tehnika koje koristimo na takmičenjima. Dobili smo tehnike koje su trenutno najzastupljenije u svijetu što je svakako promijenilo našu percepciju borilačkih sportova. Metodologija i način prenošenja znanja je takav da u grupi mogu biti uključeni svi, od početnika do boraca svjetske klase - govori Kljaho o novim trenerskim saznanjima i iskustvima sa Tajlanda.



Naglašava kako svi učesnici dolaze u kamp da uče i da se druže i ta sinergija je poseban doživljaj i iskustvo koje se sa zadovoljstvom prenosi dalje. Lanac znanja ne smije se prekidati, on mora da se širi i prenosi na sve zainteresirane za borilačke sportove.



Na pitanje koji borilački sportovi su u programu treninga Tiger muay thai camp, Kljaho kaže da je to "švedski stol“ borilačkih sportova i vještina.



-Zastupljeni su sportova koji dolaze sa zapada poput boksa, kikboksa, MMA , Grapplinga do tradicionlanih vještina Muay thai boksa koja je bazična disciplina na Tajlandu i razlog zbog kojeg većina ljudi dolazi u u taj kamp, zvanično najdominantnija stand up vještina na svijetu izuzetno destruktivne moći - precizira sagovornik.



Predstavljajući rad Akademije Bushido koja postoji već 20 godina, i smještena je u sarajevskom FIS-u, Kljaho kaže da je u početku akcenat bio na borilačkim vještinama u svrhu samoodbrane ali vremenom su se javile takmičarske ambicije kod članova kluba.



-Tako smo nastupali u karateu, japanskoj jiu jitsi i brazilskoj jiu jitsi. Ponosno možemo reci da imamo veliki broj žena u klubu , a u svojoj historiji Bushido ima prvakinju svijeta u karateu, te aktuelnu prvakinju Evrope u graplingu –segmenat brazilske jiu jitse bez kimona i ona je prva žena iz BiH koja je osvojila medalju na ovakvom turniru , što je i najveći rezultat (Rubina Kljaho, op.a). Imamo medalje sa profesionalnih turnira Abu Dhabi pro (trenutno imamo oko 12 seniorskih takmičara ), a učesnici smo svih lokalnih turnira. Akademija Bushido je organizatori turnira Sarajevo East European koji je sada već tradicionalan. Kao kolektiv zalažemo se za promociju ovog sporta a konačni cilj je što kvalitetniji djčji i omladinski angažman. Seniorske rezultate imamo a fokus u narednom periodu bit će na evropskim rezultatima mlađih članova. Naši članovi su starosti od 10 do 55 godina i svi su dobro došli da se pronađu u spektru borilačkih sportova u Akdemiji Bushido - rezimira Kljaho.



Na kraju razgovora na pitanje zašto je bavljenje borilačkim sportovima sve popularnije, sagovornik naglašava da borilački sportovi znače sinergiju tijela, duha i uma.



-Borba počinje u glavi. Svi limiti su u glavi. Tako se postiže se sklad i harmonija i tako postajemo otvoreni neprijatelj stresu i egu. Pravilan pristup borilačkim sportovima umiruje čovjeka, čini ga korisnim njegovoj društvenoj zajednici. Problemi nastaju kad se jedan od segmenata izostavi (um , tijelo , duh) . Ako je akcenat samo na tijelo bez razvijanja kodeksa ponašanja tada dolazi do disharmonije i mogućih problema unutar društvene zajednice. Borilački sportovi su izuzetno kompleksni i neophodan je tim stručnih pedagoga koji će pristupati i grupi i pojedincu. Jednostavno morate znati koju količinu znanja pojedinac može da nosi sa sobom u datom momentu da bi očekivali njegovo progres na sva tri pomenuta polja. Individualni pristup igra ključnu ulogu .Kada pristupite svakom članu individualno dobijete tim pred kojim je svijetla budućnost - kaže na kraju razgovora za Fenu Adi Kljaho, pomoćni trener Akademije borilačkih sportova Bushido.





