Norvežanin Daniel Andre Tande postao je svjetski prvak u skijaškim skokovima u Oberstdorfu. Tande je u tri serije letio 212, 227 i 200 metara, te osvojio 651,9 bodova.

Srebrom se okitio Poljak Kamil Stoch sa 638,6 bodova, a treće mjesto i bronzanu medalju osvojio je Nijemac Richard Freitag sa 627,6. bodova.



Sutra u Oberstdorfu od 16 sati počinje ekipno takmičenje.



- rezultati:

1. Daniel Andre Tande (Nor) 651,9 točke (212/227/200 m)

2. Kamil Stoch (Polj) 638,6 (230/219/211,5)

3. Richard Freitag (Njem) 627,6 (228/225/190,5)

4. Stefan Kraft (Aut) 608,4 (218/208,5/206)

5. Andreas Stjernen (Nor) 606,9 (193/203/223,5)

6. Peter Prevc (Slo) 600,1 (222,5/199/218)

7. Andreas Wellinger (Njem) 599,7 (206/207/213)

8. Johann Andre Forfang (Nor) 599,2 (207/207,5/225,5)

9. Robert Johansson (Nor) 599,0 (204/213,5/201)

10. Dawid Kubacki (Polj) 589,8 (207,5/208/215,5)



