Godinu na izmaku na sportskom planu obilježili su veliki rezultati bh. džudaša, koji su još jedanput pokazali svu veličinu ovog najtrofejnijeg sporta u Bosni i Hercegovini. Veliki broj bh. džudaša u 2017. godini osvajalo je svjetska i evropska odličja, ali istaknule su se perjanice bh. džuda Larisa Cerić i Aleksandra Samardžić, koje su u našu zemlju donijele neke od najsjajnjih međunarodnih medalja.

Sve je kulminiralo njihovim skokom na svjetskoj seniorskoj rang listi, ali i tradicionalnim izborima za najbolje sportiste BiH koji se održavaju krajem godine, a na kojima su pomenute sportašice dobile najveća priznanja.



- Ovo je sigurno bila jedna od najtežih, ali i najuspješnijih godina što se tiče moje karijere, a sada mogu reći da sam veoma zadovoljna ostvarenim rezultatima - kazala je u razgovoru s novinarom Fene najbolja sportašica Bosne i Hercegovine i jedna od najboljih džudašica svijeta Larisa Cerić.



Ona je u godini na izmaku osvojila svoju drugu evropsku medalju, bronzu na evropskom prvenstvu u Varšavi, dok se u novembru okitila srebrom na svjetkom prvenstvu Open kategorije u Marakešu, što je jedan od najvećih rezultata u karijeri trenutno drugoplasirane džudašice na svjetskoj rang listi. U toku godine osvajala je brojna odličja na takmičenjima diljem Evrope.



- Imala sam mnogo treninga, borbi i takmičenja, ali na kraju mogu reći da sam veoma zadovoljna ostvarenim rezultatima i osvojenim medaljama. Osvojila sam svoju drugu evropsku seniorsku medalju, a zatim i svjetsko srebro u Maroku. Osvajala sam i medalje na grand slamovima i grand prixovima. Mogu sa sigurnošću reći da je ovo jedna od mojih najboljih godina - naglašava Cerić.



Džudašica će biti jedna od glavnih uzdanica bh. tima za olimpijadu u Tokiju 2020. godine, a Cerić ne bi trebala imati problema da ispuni normu za najveće sportsko takmičenje.



- Norma ne bi trebala doći u pitanje, mislim da me u nastupu na olimpijadi može spriječiti samo neka teža povreda zbog koje bih morala pauzirati. Nadam se da se takvo nešto neće dogoditi, a temeljem dosadašnjih rezultata ispunjenje norme mi ne bi trebalo predstavljati problem. Imam za cilj nastupiti na tom takmičenju i nadam se da se u Tokiju mogu predstaviti u boljem svjetlu nego na olimpijadi u Rio de Janeiru - objašnjava Cerić.



Ističe da je na velikim takmičenjima poput olimpijskih igara najbitnije imati iskustvo kako se izboriti s velikim pritiskom koje takvo takmičenje donosi.



- Iskustvo je najbitnije. Do Tokija ću imati vremena da sazrijem kao osoba i sportašica. Pred Rio od mene se mnogo očekivalo i to mi je stvaralo veliki pritisak. Znam koliko sam trenirala i radila i nadam se da ću u Tokiju uspjeti da krunišem karijeru s jednom velikom medaljom. Bila bi mi velika čast da prva osvojim olimpijsku seniorsku medalju za BiH - kazala je džudašica.



Cerić je izabrana za najboljeg sportistu u BiH u 2017. godini u izboru Olimpijskog komiteta BiH, a zatim i u izboru ''Nezavisnih novina'' i BHRT-a. OKBiH je na svojoj manifestaciji nagradio još jednu džudašicu – Aleksandru Samardžić, koju je proglasio najboljom juniorkom, dok je u izboru ''Nezavisnih novina'' i BHRT-a Samardžić ušla u konkurenciju najbolje tri sportašice naše zemlje.



Samardžić u svojoj ''kolekciji'' ima ukupno 12 evropskih odličja, a nekoliko velikih medalja osvojila je i tokom 2017. godine. U razgovoru za Fenu Samardžić ističe osvajanje srebrene medalje na svjetskom juniorskom prvenstvu u Zegrebu, a ništa manje joj nisu draga ni druga ovosezonska odličja.



- U Zagrebu sam osvajanjem srebrene medalje vjerovatno ostvarila najveći rezultat u ovoj godini, a možda i najveći u karijeri. Rado se sjetim i prvog mjesta i zlatne medalje na univerzitetskom prvenstvu Evrope, te bronzane medalje s juniorskog EP-a u Mariboru. Posljednji veliki rezultat ostvarila sam na evropskom prvenstvu za seniorke do 23 godine u Podgorici gdje sam osvojila bronzanu medalju – navodi Samardžić.



Mlada džudašica u ovoj godini izlazi iz juniorske kategorije, a kako kaže, nedostajat će joj nastupi u toj konkurenciji.



- Nedostajat će mi juniorski turniri na kojima sam uvijek moga popraviti utisak nakon loših nastupa na seniorskim turnirima. Međutim, bit će mi lakše zbog umanjenog broja putovanja i turnira na kojima ću nastupati. Konačno se mogu fokusirati samo na seniorsku konkurenciju, na ono što je bitno u karijeri – rekla je džudašica.



Samardžić je jedan od glavnih kandidata Bosne i Hercegovine za nastup na olimpijadi u Tokiju, a već razmišlja o mogućem nastupu na smotri najboljih sportaša svijeta.



- Sve misli sam već usmjerila ka ispunjenju norme, bila bi mi velika čast i privilegija da nastupim u Tokiju. Sudeći po dosadašnjim rezultatima imam dobre šanse za to, a trenutno se nalazim na 12. mjestu seniorske ranking liste, poziciji koja bi me odvela na olimpijadu da se trenutno održava. Nadam se da ću se uspjeti zadržati u tom najužem krugu kandidata - objašnjava sportašica.



Godina na izmaku je najtrofejnija i za selektora džudo reprezentacije BiH Branislava Crnogorca, koji još jedanput podsjeća na neosporne uspjehe bh. džudista koji su ponovo pokazali da su najtrofejniji olimpijski sportisti u BiH.



- Iza mene je višedecenijski trenerski rad i upravo u ovoj godini smo imali kulminaciju velikih međunarodnh rezultata. Veoma sam ponosan na razultate mojih boraca, a samo ću podsjetiti da su u 2017. godini oni osvojili dvije svjetske i četiri evropske medalje. Ostvarili smo impozantne rezultate koji su samo potvrda onoga što ja s ponosom govorim, a to je da je džudo sport natrofejniji olimpijski sport u BiH - rekao je Crnogorac.



Selektor reprezentacije BiH ističe da bh. džudisti imaju još prostora za napredovanje, pogotovo mlađi borci kao što su Aleksandra Samardžić, Harun Sadiković, Rijad Dedeić i Toni Miletić, a svoj limit nije dostigla ni Larisa Cerić.



- Sve su to mladi sportisti čije vrijeme tek dolazi, a već imaju osvojene svjetske i evropske medalje. Svoj limit nije dostigla ni Larisa koja je sigurno jedan od naših prvih kandidata za olimpijske igre 2020. u Japanu. Nije upitno da će ona ostvariti normu za olimpijadu, a izvjesno je da će u tome uspjeti Samardžić i Sadiković, te možda i još neki od naših boraca. Ja kao trener sanjam da ćemo te godine osvojiti prvu seniorsku olimpijsku medalju za BiH - zaključio je selektor BiH koji je proglašen trenerom godine u izborima Olimpijskog komiteta BiH i ''Nezavisnih novina''.







