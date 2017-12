Larisa Cerić, uspješna džudistkinja, proglašena je sportašicom godine Bosne i Hercegovine.

Foto: FENA

“Zahvaljujem se Nezavisnim novinama što su me izabrali i ove godine, jer je ovo peti put, što mi je velika čast. Teška godina iza mene, mnogo je bilo takmičenja i borbi. Najvažniju borbu sam dobila, a to je sa samom sobom. Našla sam motivaciju, postigla formu i napravila rezultate, a najviše me raduje srebro sa Evropskog prvenstva.



Zahvalna sam porodici, svojim trenerima, Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo, te želim čestitati svim nagrađenim”, rekla je, između ostalog, Larisa Cerić.





(SCsport)