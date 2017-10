Denis Muhović, nekadašnji proslavljeni bh. karatista, trener u Karate klubu Champion, rekao je za Anadolu Agency (AA) da će na Svjetsko prvenstvo, koje će se od 21. oktobra do 3. novembra održati u Španiji, putovati samo oni takmičari kojima njihovi klubovi osiguraju sredstva za putovanje i učešće.

Foto: Anadolija

Prema njegovim riječima, u karateu su tako stvari funkcionisale uvijek, pa i onda kada se on aktivno bavio karateom i postao šampion Evrope 2002. godine, prenosi Anadolu Agency (AA).



Posljednjih dana u bh. javnosti pojavile su se razne informacije o tome kako neki od potencijalnih reprezentativaca BiH zbog nedostatka sredstava neće putovati na SP u Tenerife. Među njima su Ajla Mahmutović, te Veselko, Marina i Stela Brkić.



Muhović, koji je već spomenute 2002. godine, zahvaljujući sjajnom rezultatu na EP u Talinu, proglašen najboljim sportistom BiH kaže da u tome, nažalost, ništa nije čudno.



“Karate savez BiH ili bilo koji entitetski, nikada nije obezbjeđivao pare za odlazak reprezentativaca na velika takmičenja, nego klubovi. Tako je i za ovo Svjetsko prvenstvo. Klubovi se snalaze na razne načine, preko resornih ministarstava, kantona iz kojih dolaze, lokalnih zajednica i sponzora. I ja sam tako išao na velika takmičenja, a isto tako idu danas i karatisti iz našeg kluba Champion“, ističe Muhović.



Dodaje da su uspjeli dobiti sredstva od Kantona Sarajevo za odlazak četiri takmičara Championa, koji će predstavljati BiH na SP u Španiji.



“Ako obećam djeci da će ići na Svjetsko prvenstvo, onda će ići. Ukoliko nisam u stanju ispuniti obećanje, onda ću prepustiti taj posao nekom drugom. Tako to funkcioniše godinama u karateu, ne samo u Kantonu Sarajevo nego i u drugim dijelovima BiH. Kantoni ili lokalne zajednice na osnovu spiskova reprezentativaca finansiraju njihov troškove, ukoliko su zainteresovani. Stvari su potpuno jednostavne, nemamo sistem, nemamo državu. Svi bi najsretniji bili da svaki sportski savez dobije novac od države i da na taj način finansiramo naše najbolje sportiste. Međutim, realnost je drugačija, a ona izgleda ovako: pripremaš sportistu da ostvaruje vrhunske rezultate, a onda ideš da prosiš za novac da bi mogao da nastupi na nekom takmičenju. Naravno da to nije korektno, ali tako stvari funkcionišu godinama. Možemo se samo nadati da će se stvari promijeniti“, zaključio je Muhović.



Iz KK Champion u reprezentaciju BiH za nadolazeće Svjetsko prvenstvo pozvani su: Alma Subašić, Ena Hamzić, Jusuf Suljić i Ajdin Vatrić.



(AA)