Na predstojećem Grand Prix turniru u judou, koji će se ovog vikenda održati u Zagrebu, Bosna i Hercegovina će imati pet predstavnika.

Arhiv / 24sata.info

Bh. tim će predvoditi naši najbolji takmičari - Larisa Cerić, drugoplasirana na svjetskoj listi u kategoriji više od 78 kg, koja je godine osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u Varšavi, te srebro i bronzu na Grand Prix turnirima u Antaliyji i Dusseldorfu, i Harun Sadiković, u kategoriji više od 100 kg.



Boje naše zemlje još će braniti Aljoša Perić (do 81 kg), Rijad Dedeić (do 90 kg) i Ibro Miladin (do 100 kg).



Na startu turnira Larisa Cerić će biti slobodna, a u 2. kolu će se boriti s Njemicom Kristin Buessow. Sadiković će u 1. kolu također biti slobodan, a u 2. kolu će se sastati s Čehom Mihalom Horakom.



Na turniru će učestvovati 325 judaša i judašica iz 51 države.

(FENA)