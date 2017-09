Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine (OKBiH) svečanom akademijom večeras je u prostoru Olimpijskog muzeja u Zetri obilježio 25 godina postojanja.

Foto: FENA

Krovna sportska organizacija osnovana je 4. juna 1992. godine. Pridruženi član Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) OKBiH je postao 23. jula iste godine, a u punopravno članstvo primljen je 24. septembra 1993. godine.



Predsjednik OK BiH Marijan Kvesić u osvrtu na protekli period kazao je da je prvi nastup bh. sportaša na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. predstavljao "veliku pobjedu ljudi koji su u teškim vremenima sačuvali olimpijsko naslijeđe i ostali odani sportu i olimpijskoj povelji".



- Druga velika pobjeda ostavarena je u miru 1999. godine potpisivanjem deklaracije u Lozani, kojom je OKBiH označen kao krovna sportska organozacija u BiH. Na OI u Sydneyu 2000. godine, prvi put imali smo jedinstvni olimpijski tim sastavljen od sportaša s cijele teritorije BiH. Porces ujedinjavanja sporta u BiH na principima olimpijske povelje pod poroviteljstvom MOK-a okonačan je krajam 2002. godine - kazao je Kvesić.



On je podsjetio da je na dosadašnjih sedam ljetnih olimpijskih igara ukupno nastupilo 59 bh. olimpijaca.



- Vjerujemo da bi ih bilo više da oni koji su rođeni u BiH nisu iskoristili pravo promjene sportskog državljanstva. Naprimjer, u Londonu 2012. nasuprot naših šest olimpijaca u ekipama drugih država nastupilo je 26 sportaša rođenih u BiH. Pored olimpijskih igara naši sportaši nastupaju na Evropskim igrama, Olimpijskim igrama mladih, Evropskom olimpijskom festivalu mladih i Mediteranskim igrama - rekao je Kvesić.



Sumirajući rezultate na svim takmičenjima pod okriljem MOK-a, predsjdenik OKBiH je naveo da su bh. sportisti ukupno osvojili 35 medalja, od kojih pet zaltnih, devet srebrenih i 21 bronzana.



- I pored velikih rezultata BiH još uvijek čeka prvu olimpijsku medalju, OKBiH čini sve što je u njegovoj moći da se do nje što prije dođe, uz razumjevanje, ali često i bez razumijevanja resornih minstarstava. U ovakvim uvjetima OKBiH se opredijelio da spotaši budu osnovni prioritet OKBiH, što se ogleda kroz osiguranje višegodišnjih olimpijskih stipendija, finansiranja finalnih priprema, kampova, projekata podrške obrazovanja i edukacije trenera - kazao je Kvesić.



OKBiH u protelih 25 godina uspio je obnoviti Zetru, u kojoj je sjedište ove organizacije, a trenutno se obavljaju akitvnosti na obnovi zgrade Olimpijskog muzeja. U proteklom periodu adminstarcija OKBiH, predvođena Predsjedništvom i Izvršnim odborom, tokom dva olimpijska ciklusa realizirala je više od 90 projekata i transferirala u bh. sport i zajednicu više od 4,5 milona KM.



U svom obraćanju Kvesić je naveo da se trenutno priprema 10 bh. sportista za nastupe na zimskim olimpijskim igrama 2018. u južnokorjeskom Pyoeng Changu, a da je trenutno najznačajnih porjekt cijele države organizacija EYOF-a 2019. u Sarajevu i Istočnom Sarajevu, čija je ideja potekla od aktualnog Predsjeništva OKBiH.



U okviru obilježavanja i proslave četvrt vijeka OKBiH promovirana je knjiga "Olimpijski spomenar" autora Branka Tomića, nakadašnjeg urednika sportske redakcije Oslobođenja, koji danas živi u Švedskoj. Ovo kapitalno djelo, koju je izdao OKBiH, sublimiralo je sva sportska i olimpijska dostignuća i priče u proteklih 25 godina.



Potpredsjednik OKBiH Izet Rađo, u ulozi promotora, kazao je da monografija ima izuzetno značenje za sport u BiH.



- Branko Tomić nam je donio porekrasan dar BiH, sportu BiH i OKBIH, za njegovih 25 godina. Ono što fascinira je da je autor u ovoj knjizi sakupio sve bisere i dragulje koji su potekli iz ove zemlje i time potvrdio da je BiH u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti neprasušno vrelo kvalitenih ljudi koji u sportskom smislu mogu da se takmiče, osvajaju medalje na najvišem nivou. Ono što će biti fascinantno za budućnost, to je da će ova klnjiga putovati kontinentima, državama, ići iz ruke u ruku svih onih čija su braća, očevi, roditelji, djedovi osvjedočeni u ovoj knjizi. Knjiga promiče olimpizam, olimpijske vrijednosti i iznad svega promovira ljude BiH - kazao je Rađo.



Svačanoj akademiji prisustvovao je predsjednik Evopskog olimpijskog komiteta EOC Slovenac Janez Kocijačić, zatim predsjednici i generalni sekretari sportskih strukovih saveza - članica OK BiH, kao i olimpijci Bosne i Hercegovine i bivše SFRJ rođeni u BiH, koji su u skladu s olimpijskim vrijednostima prijateljstva i poštovanja proslavili rođendan OKBiH.



(FENA)