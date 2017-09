Za bolju budućnost sporta u Bosni i Hercegovini potrebno je ugledati se na tekovine Olimpijskih igara u Sarajevu 1984, poručio je danas u Sarajevu predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta (EOK) Janez Kocijančić.

Foto: AA

Predsjednik EOK je na konferenciji za medije povodom 25 godina postojanja Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine kazao je da EOK čini 50 olimpijskih komiteta, a da je Olimpijski komitet BiH po svemu ravnopravan ostalim komitetima.



"Polako stiže vrijeme kad ćete osvojiti prvu i ostale olimpijske medalje i nadam se da će budućnosti Olimpijskog komiteta biti vidno bolja nego što je bila dosad. Vjerujem da to bh. sport zaslužuje”, rekao je Kocijančić.



Istakao je da je sport ona ljudska djelatnost koja otvara ljepše i bolje perspektive i da tu bolju perspektivu zaslužuju građani BiH koji su, kako je kazao, prošli kroz teška iskušenja.



"Imate stvari iz prošlosti na koje se možete ugledati. Prije svega, Zimske olimpijske igre u Sarajevu. To su bile prve i jedine olimpijske igre na teritoriji bivše Jugoslavije, to su bile igre na kojima je Jugoslavija prvi put dobila olimpijsku medalju. Poređenja radi, reći ću vam da je moja mala nacija Slovenija na posljednjim Zimskim olimpijskim igrama u Sochiju osvojila osam medalja, od toga dvije zlatne. Sve je to sastavni dio neke historije koja je između ostalog, sa naše tačke gledišta, počela u Sarajevu", kazao je predsjednik EOK-a.



Smatra da je za bolju budućnost sporta na području zemalja bivše Jugoslavije, prije svega u BiH potrebno “dobro se ugledati na tekovine sarajevske Olimpijade i da treba iz prošlih vrijednosti graditi i nagrađivati nove.”



Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) u Sarajevu i Istočnom Sarajevu 2019. godine je prema njegovim riječima jedan veliki izazov za BiH, te je izrazio nadu da će organizacija biti na nivou Zimskih olimpijskih igara 1984. godine i uvjerenje da je pred bh. sport svjetla budućnost.



O nastanku i uspjesima Olimpijskog komiteta BiH govorio je njegov predsjednik Marijan Kvesić koji je podsjetio da je komitet osnovan 4. juna 1992. godine, te da je nakon osnivanja i prvog nastupa sportista BiH na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, uslijedilo i zvanično priznanje od Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji je ovu odluku donio na zasjedanju Izvršnog komiteta MOK-a u Monacu 24. septembra 1993. godine.



"Prvi nastup naših sportista u Barceloni 1992. predstavlja veliku pobjedu ljudi koji su u teškim vremenima sačuvali olimpijsko naslijeđe i ostali odani sportu i olimpijskoj povelji. Druga velika pobjeda je ostvarena u miru 1999. potpisivanjem Lozanske deklaracije kojom je OK BiH označen kao krovna sportska organizacija u BiH. Na OI u Sydneyu 2000. godine BiH ima jedinstveni tim sastavljen od sportista sa cijele teritorije BiH”, rekao je Kvesić.



Podsjetio je da je na sedam ljetnih Olimpijskim igara nastupilo 59 bh. olimpijaca, te vjeruje da bi ih bilo više da mnogi koji su rođeni u BiH nisu iskoristili pravo promjene sportskog državljanstva.

Istakao je da Olimpijski komitet BiH čini sve što je u njegovoj moći da BiH dođe do svoje prve olimpijske medalje.



Govoreći o budućnosti bh. sporta, Kvesić je istakao da se trenutno 10 sportista priprema za nastup na Zimskim olimpijskim igrama u Pyongchangu 2018, dok je selektovano 15 sportista za Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine.



Prema njegovim riječima, jedan od najznačajnijih aktuelnih projekata BiH je Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) u Sarajevu i Istočnom Sarajevu 2019. godine koji, kako je kazao, nije samo najveće sportsko takmičenje koje će se održati u BiH od Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984., već je i "izvanredna platforma za obnovu olimpijskih igrališta, zbližavanje ljudi i jačanje sportskog sistema BiH".



"Što je bolji sistem, biće bolji i takmičarski rezultati", poručio je Kvesić.



Olimpijski komitet BiH značajnu godišnjicu večeras proslavlja promocijom kapitalne monografije



“Olimpijski spomenar“, autora Branka Tomića.



Ovom knjigom, kako je kazao Tomić, želio je nešto ostaviti Bosni i Hercegovini, jer smatra da sportska literature u BiH nije bogata.



"Nismo uspjeli da izbacimo na površinu sve te vrijednosti koje smo u prošlosti imali i na kojima gradimo nove vrijednosti", rekao je Tomić.



Knjiga je štampana na 475 bogato ilustrovanih stranica obogaćenih sa 763 fotografije, a koje opisuju životne priče i sportske uspjehe 418 olimpijaca i sportista koji su stoljeće pronosili slavu Bosne i Hercegovine širom svijeta.



"Nisam potpuno siguran da je to konačan broj bh. olimpijaca po svim ovim osnovama. Biću sretan da neko od mlađih nastavi ovaj posao i da, ako to doživim, za desetak godina prisustvujem promociji novog spomenara koji će biti nadogradnja ovog. Nikada ne možete u jednoj knjizi sve idealno napisati. Biće dobro samo da neko nastavi taj istraživački rad i da jednog dana Olimpijskom komitetu BiH podari još jednu knjigu”, istakao je Tomić.



U povodu 25 postojanja Olimpijski komitet BiH za večeras organizovao je i Svečanu akademiju na koju su pored Predsjednika Evropskog olimpijskog komiteta, predsjednika i generalnih sekretara svih strukovnih sportskih saveza BiH, te visokih zvanica, pozvani su i svi olimpijci Bosne i Hercegovine, kao i oni koji su se rodili u BiH a nastupali za bivšu Jugoslaviju.



U okviru proslave Olimpijski komitet BiH je napravio i adekvatan film o svom historijatu u trajanju od 20 minuta.





(AA)