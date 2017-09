Finansijski časopis Forbes objavio je novu listu najvrijednijih sportskih ekipa svijeta.

Arhiv / 24sata.info

Jedanaestu godinu zaredom na prvom mjestu najvrijednijih američkih sportskih ekip su Dallas Cowboysi, ekipa američkog fudbala koja nastupa u NFL ligi, a čija je vrijednost procijenjena na 4,8 milijardi dolara. Cowboysi su ujedno i najvrijedniji sportski kolektiv na svijetu.



U odnosu na prošlu godinu, vrijednost Cowboysa je narasla za 14 posto. Iako je tim iz Dallasa posljednju titulu osvojila prije 20 godina, to ne umanjuje vrijednost ekipe Jerryja Jonesa, koji je Cowboyse kupio 1989. godine za 150 miliona dolara.



Na drugom mjestu najvrijednijih ekipa NFL lige su aktuelni prvaci New England Patriots, koji su vrijednost klupa povisili na 3,4 milijarde dolara, a ukupno su šesti najbogatiji tim svijeta.



Drugo mjesto na listi najbogatijih na svijetu pripada američkoj baseball ekipi iz MLB lige New York Yankees, vrijednoj 3,7 milijardi dolara.



Treći je engleski nogometni prvoligaš Manchester United s 3,69 milijarde, četvrta je Barcelona s 3,64 milijarde, a peti aktualni španski prvak Real Madrid s 3,58 milijarde dolara.



Na sedmom mjestu nalazi se ekipa američke košarkaške NBA lige New York Knicks, koji su procijenjeni na 3,3 milijarde dolara.

(FENA)