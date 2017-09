Kvalifikacijski skokovi sa Starog mosta za takmičenja Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva su u Mostaru vratolomnim akrobacijama najboljih svjetskih skakača i skakačica sa skakaonica od 27 i 21 metar visine u ledenu Neretvu danas odredili finaliste za sutrašnji spektakl koji će započeti u 13 sati.

Foto: AA

Današnji kvalifikacijski skokovi u gradu na Neretvi napravili su veliki preobražaj u ukupnom poretku, a sudeći prema stanju na tabeli gdje sada u trenutnom poretku vode Meksikanka Adriana Jimenez i Poljak Kris Kolanus, stanica Mostar mogla bi biti presudna na putu do titule svjetskog šampiona.



Vodeća skakačica svijeta Rhiannan Iffland skokom sa Starog mosta je u daljnjoj borbi zaustavljena tako što je u pripremama za kvalifikacijske skokove zadobila ozlijede koljena zbog čega neće sudjelovati u takmičenju.



Rezultati u kategoriji žena koje su skakale s visine od 21 metar su: 1. Adriana Jimenez (MEX) - 155.90 pts; 2. Cesilie Carlton (USA) - 152.50; 3. Helena Merten (AUS) - 143.00; 4.Anna Bader (W) (GER) - 141.00; 5. Ginger Huber (USA) - 136.70; 6. Yana Nestsiarava (W) (BLR) - 124.40; 7. Eleanor Townsend Smart (W) (USA) - 114.40



Rezultati muškaraca koji su skakali s 27 metara visine što je tri puta više od olimpijske su: 1. Kris Kolanus (POL) - 171.00 pts; 2. Jonathan Paredes (MEX) - 166.80; 3. Steven LoBue (USA) - 166.00; 4. Alessandro De Rose (W) (ITA) - 161.80; 5. Michal Navratil (CZE) - 160.80; 6. Gary Hunt (GBR) - 158.80; 7. Sergio Guzman (MEX) - 151.90; 8. Miguel Garcia (W) (COL) - 149.20; 9. Oleksiy Prygorov (W) (UKR) - 146.60; 10. Nikita Fedotov (W) (RUS) - 142.80; 11. Blake Aldridge (GBR) - 140.40; 12. Orlando Duque (COL) - 136.40; 13. David Colturi (USA) - 126.20; 14. Andy Jones (USA) - 68.60



Prvenstvo muškaraca kako je za Anadolu Agency (AA) kazao Dino Čolaković iz organizacijskog odbora, nikada nije bilo neizvjesnije. Mostar je pretposljednja stanica sezone i kaže da bi ishod ovog takmičenja mogao presuditi tko će ponijeti krunu prvaka.



"Nadam se da ću to biti ja, ali vidjet ćemo što će se dogoditi", kazao je Britanac Blake Aldridge, koji je pri dolasku u Mostar bio vodeći u prvenstvu.



Aktualni prvak Gary Hunt ističe da borba za titulu najboljeg nikad nije bila ovako izjednačena.



No kako do sada nikada nije pobijedio na skokovima s mostova, stanica Mostar je apsolutno neizvjesna za njega, ali i za sve ostale skakače.



Stoga, miljenik mostarske publike Orlando Duque, koji se osjeća kao na domaćem terenu očekuje dobar rezultat kojim bi se vratio u utrku za titulu.



"Neće biti lako, svi skakači su jako dobri, ali mislim da imam šansu", kazao je Duque, navodeći kako ništa nije gotovo dok se ne izvede i posljednji skok.



Sutrašnje finalno takmičenje sa Starog mosta u Mostaru je apsolutno neizvjesno za sve skakače, a sudbinu same završnice najboljim skakačim svijeta odredit će skokovi s UNESCO-ovog spomenika u ledenu Neretvu.



Skakaonicu na Starom mostu u Mostaru najbolji skakači svijeta su ocijenili najljepšom, ali zbog jake riječne struje i hladne vode i najtežom lokacijom svjetskog prvenstva.



Takmičenje najboljih svjetskih skakača i adrenalinom ispunjeni skokovi sa Starog mosta već danima su glavna tema u gradu na Neretvi među svim generacijama, kako u ugostiteljskim objektima i na ulicama tako i na društvenim mrežama, gdje dolazak na sutrašnji spektakl u Mostaru najavljuje veliki broj ljubitelja ekstremnih sportova kako iz BiH tako i regije.



Spektakl u finalnom takmičenja najboljih svjetskih skakača na Starom mostu, koji Mostar i BiH stavlja u centar sportske javnosti, počinje sutra, 16. rujna, u 13 sati, a pratit će ga uživo tisuće ljudi, te putem medija bez sumnje i milijunski auditorij.





(AA)