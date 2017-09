Tijekom priprema za kvalifikacijske skokove Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva koje se danas održavaju u Mostaru, skokom sa Starog mosta ozlijeđena je aktualna prvakinja Red Bull Divinga Rhiannan Iffland, koju su pripadnici spasilačke službe čamcem niz Neretvu odvezli prema Kliničkom centru "Dr. Safet Mujić".

Foto: AA

Iako je aktualna prvakinja bila jako uzbuđena zbog gostovanja u Mostaru sudeći prema trenutnoj situaciji njezina daljnja borba za titulu u Mostaru je upitna.



Prilikom prvog susreta s Neretvom, nakon treninga, zbog jake riječne struje i hladne vode, Stari most je Iffland s ostalim kolegama ocijenila jednom od najtežih lokacija u prvenstvu Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva.



„Jako sam uzbuđena što sam ponovo ovdje u Mostaru, gdje su skokovi tako važan dio kulture. Ove godine se borim za titulu i dobrim nastupom ovdje mogla bih je zapečatiti,“ kazala je aktualna prvakinja Rhiannan Iffland nakon prvog ovogodišnjeg susreta s Neretvom.



No, obzirom na to da je zadobila ozljede tijekom pripremnog skoka za kvalifikacije i odvezena u Klinički Centar "Dr. Safet Mujić" u Mostaru, njen novi skok s UNESCO-ovog spomenika u Neretvu i daljnji nastavak takmičenja u Mostaru za sada je upitan.





(AA)