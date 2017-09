Najbolji svjetski skakači danas sa skakaonice na Starom mostu u Mostaru skaču s visine od 27 i 21 metar izvodeći akrobatske skokove pripremajući se tako za natjecanje koje se 15. i 16. septembra/rujna održava u Mostaru u sklopu svjetskog prvenstva Red Bull Cliff Diving.

Foto: AA

"Ovogodišnje prvenstvo je deveto po redu, sa šest takmičenja za muškarce i žene. Obići će šest lokacija na tri kontinenta, a Mostar je pretposljednja, peta stanica“, objasnio je Dino Čolaković, jedan od organizatora spektakla koji je grad na Neretvi i BiH stavio u središte svjetske javnosti treću godinu za redom.



Dosadašnji dio sezone, kako ističe, je obilovao uzbudljivim takmičenjima i iznenađenjima.



"Rezultat toga je neizvjesno stanje na tabeli, tako da se u Mostaru mnogo toga može razriješiti - ali i dodatno zakomplicirati“, kaže Čolaković.



Elitni svjetski skakači i skakačice će 15. i 16. septembra/rujna na Starom mostu treću godinu za redom izvoditi nevjerovane akrobacije s visine od 27 (muškarci) i 21 metara (žene), kojima su prošla dva ljeta oduševljavali gledatelje u Mostaru i široj regiji.



Prošlogodišnji pobjednik skokova u Mostaru Michal Navratil (CZE) ističe kako je ova lokacija za skokove u Mostaru savršena. No, naglasio je kako je među svim mjestima gdje se natječe Mostar specifičan i po tome što se s UNESCO-ovog spomenika skače u tekuću, a ne stajaću vodu.



Međutim, nakon probnog skoka ističe kako se odlično osjeća i naglašava da je za ovogodišnje natjecanje spreman, te očekuje značajan plasman jer ipak je Mostar mjesto gdje je prošle godine u utrci najboljih skakača za svjetsku titulu on bio najbolji.



Odlične rezultate očekuje i Cesilie Carlton (USA), koja zadovoljna današnjim probnim skokom sa Starog mosta, koji smatra nevjerojatnom građevinom orijentalne kulture.



"Predivno je ovdje. Jedva čeka okupljanje ljudi i početak natjecanja", kazala je Carlton nakon probnog skoka u Mostaru.



Za najbolji skok s 21 metar visine sa Starog mosta u ženskoj konkurenciji sudjeluju pored Cesilie Carlton (USA), Ginger Huber (USA), Rhiannan Iffland (AUS), Adriana Jimenez (MEX), Helena Merten (AUS) i Lysanne Richard (CAN). Kod žena valja izdvojiti aktualnu prvakinju, Australku Rhiannan Iffland, koja se nalazi na čelu poretka žena, te Adrianu Jimenez (Meksiko) i veteranku Ginger Huber (SAD) koje je slijede.



U takmičenju muškaraca skokovima s 27 metara visine za najboljeg će se natjecati Blake Aldridge (GBR), David Colturi (SAD), Orlando Duque (COL), Sergio Guzman (MEX), Gary Hunt (GBR), Andy Jones (SAD), Kris Kolanus (POL), Steven LoBue (SAD), Michal Navratil (CZE) i Jonathan Paredes (MEX).



Prema cjelokupnom plasmanu imena na koja valja obratiti pažnju svakako su legendarni skakač Orlando Duque, miljenik mostarske publike i lider ukupnog poretka, te šesterostruki prvak Gary Hunt, trenutno drugoplasirani.



Uz najbolje svjetske skakače i skakačice, prelijepi Stari most kao pozornicu i mnogobrojnu publiku koja će bez sumnje doći kako iz Mostara i okolnih gradova tako i šire regije bez dvojbe ovoga vikenda 15. i 16. septembra/rujna u Mostaru očekuje istinski spektakl.



Sutra, 15. septembra/rujna od 13:30 sati skakači će izvoditi prve dvije serije takmičarskih skokova, a u 13 sati u subotu 16. septembra/rujna slijedi spektakl i veliko finale takmičenja.



U Mostaru ovih dana neće manjkati ni dobre večernje zabave, uz brojne svirke bendova Mostar Rock škole, DJ setove te nastupe poznatih repera Frenkieja i Helem Nejse. Marshall, Alibaba, Black Dog Pub, Stari most, Bijeli Bar, Europa - samo su neke od lokacija ovih dešavanja.



Da bi se gledaocima omogućio lakši dolazak na takmičenje, dogovorena je posebna vožnja Talgo vlakom na relaciji Sarajevo-Mostar-Sarajevo u subotu 16. septembra/rujna.



Nakon što su karte rasprodane, organizatori su u suradnji sa Željeznicama FBiH odlučili da uvedu još jednu Talgo kompoziciju, koja će voziti u isto vrijeme i po cijenama.





(AA)