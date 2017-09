Platforma na Starom mostu napravljena za Red Bull skokove od kuda će već danas najbolji skakači svijeta akrobatskim skokovima zaroniti u ledenu Neretvu u sklopu prvih pripremnih treninga.

Foto: Anadolija

Dino Čolaković, jedan od organizatora kaže da je u Mostar stiglo 14 najboljih skakača i skakačica svijeta, a danas će koji će danas održati pripremne treninge u razdoblju od 14 do 16 sati.



Na platformu Starog mosta koja, kako naglašava, Čolaković donosi poseban doživljaj, danas će stati i najbolji skakač svih vremena Greg Louganis, višestruki vlasnik olimpijskih zlatnih medalja koji je i novi sportski direktor Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva.



Greg Louganis, je legenda olimpijskih skokova i ikona američkog sporta. Nazivaju ga "najvećim američkim skakačem" i "vjerovano najboljim skakačem svih vremena".



Prvi je skakač u historiji koji je na velikom međunarodnom takmičenju ostvario savršen rezultat: desetke od svih sedam sudaca.



Jedini je muškarac koji je na dvije uzastopne Olimpijade osvojio zlatne medalje i na tri i na 10 metara (Los Angeles 1984 i Seul 1988).



Bio je najveći favorit za osvajanje najsjajnijih odličja i na Olimpijadi u Moskvi 1980, ali zbog američkog bojkota nije sudjelovao. Također je vlasnik pet zlatnih medalja sa Svjetskih prvenstava, šest s Panameričkih igara, te bezbrojnih drugih.



Njegova autobiografija Breaking the Surface (1996) bila je bestseler, te je provela pet tjedana na vrhu New York Timesove liste bestselera. Više puta se pojavljivao kao glumac na filmu, televiziji i u pozorištu. Aktivista je za ljudska prava.



Bio je mentor skakačkom timu SAD-a na olimpijadama u Londonu 2012 i Rio de Janeiru 2016.





(AA)