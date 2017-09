Stari most će u subotu 16. septembra po treći put biti pozornica na kojoj će najbolji svjetski skakači i skakačice predstaviti svoje nevjerovatno umijeće. Upitani o izazovima i specifičnostima skokova sa Starog mosta, otkrili su šta je to što mostarsku stanicu čini jednom od najtežih, ako ne i najtežom u cijelom prvenstvu.

Foto: Agencije

Cliff diving je sport koji od takmičara iziskuje izuzetnu fizičku spremnost, vrhunsku akrobatsku vještinu i čelične živce, a odali bismo i zavidnu dozu hrabrosti. Pri skokovima s visina od 27 (muškarci) to jest 21 metar (žene), skakači dostižu brzinu od 85 km/h, a njihova tijela pri ulasku u vodu trpe udar i do 5 G-sila.



No, pored same visine, postoje i razni drugi faktori koji neku lokaciju čine težom ili lakšom za skokove od drugih. O izazovima i specifičnostima skakanja sa Starog mosta razgovarali smo s nekim od najboljih svjetskih skakača, koji će ovog vikenda po treći put u Mostaru demonstrirati svoju nevjerovatno umijeće.



"Skakati s mostova je teško. Kada ste u letu ispod mosta, oko vas je prazan prostor. Ponekad je teško pronaći dobar orijentir kako biste usred skoka znali gdje se nalazite,“ objašnjava legendarni Kolumbijac Orlando Duque, koji je često bio gost Mostara i skakao sa Starog mosta.



Jonathan Paredes, pobjednik prvog Cliff Diving takmičenja u Mostaru, o Starom mostu kaže: "To je jedna od najtežih lokacija u cijelom prvenstvu. Jedno od najtežih mjesta za skočiti.“



Njihove kolege i kolegice navode ostale izazove s kojima se suočavaju na Starom mostu, prvenstveno jaku riječnu struju i ledenu vodu Neretve.



"Za mene je prošle godine [najveći izazov] bila temperatura vode,“ sjeća se aktuelna prvakinja Rhiannan Iffland, a trenutno druga u poretku žena, Adriana Jimenez, se slaže: "Voda je jako hladna.“



To potvrđuje i Amerikanka Ginger Huber.



"Voda je zaista hladna. Što je voda hladnija, udar je jači.“ Ona dodaje da je otežavajuće i to što voda teče, i to jako brzo.



"Nismo navikli da skačemo u vodu koja se kreće. Kada je polovina vašeg tijela u vodi, ono se već kreće u drugom smjeru, tako da morate prilagoditi ugao ulaska u vodu,“ kaže šestostruki prvak Gary Hunt.



Kako će se najbolji svjetski skakači i skakačice nositi s izazovima koje nose skokovi sa Starog mosta u brzu i hladnu Neretvu, i ko će od njih na kraju izaći kao pobjednik, ostaje da se vidi u subotu 16. septembra, na trećem gostovanju Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva u našoj zemlji.





(Klix.ba)