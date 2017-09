Bosanskohercegovačka sirena Amina Kajtaz ovih je dana Mostar zamijenila Zagrebom, te je od sada članica kluba Mladost.

Večernjeg lista, piše Večernji list BiH.



- U Mladost sam se odlučila prebaciti najviše zbog uvjeta jer njih u Mostaru zapravo i nema. Imala sam podršku u Mostaru i želim se zahvaliti svima koji su me u mojem gradu podržavali, ali za velike uspjehe potreban je zatvoreni pedesetmetarski bazen. Sada sam pomalo u pripremnoj formi i adaptiram se na sve novo što je pred mnom - govori za Večernjak najbolja bosanskohercegovačka plivačica. Istaknula je kako još pliva za BiH. - Ali nastupam za hrvatski klub i plivam na državnim i bh. prvenstvima. A država bi trebala više podržavati sportaše jer jako malo se ulaže i teško je onda postizati vrhunske rezultete, govori najbolja polivačica s ovih prostora.



Lijepa Mostarka istaknula je i zahvalu zagrebačkom gradonačelniku, rođenom Gruđaninu Milanu Bandiću.



- Naročito se želim zahvaliti gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću jer me je uvelike podržao u ovoj odluci da prijeđem u Mladost. Ovdje su uvjeti zaista sjajni, imaju dva zatvorena pedesetmetarska bazena, jedan do drugoga, teretana je također tu. Apsolutno sve što sam željela - kazala je za Večernji list sportašica godine u izboru 16. Večernjakovog pečata koji je održan ovoga svibnja u Mostaru.



Njezini ciljevi ostaju isti, naporno trenirati i raditi, uvijek se natjecati s najboljima i biti u vrhu. Dobro bi bilo kada bi se uskoro ponovila prošla godina kada je Amina ostvarila mnogo sportskih uspona, te je išla na Olimpijske igre u Rio de Janeiro, gdje su je nazvali i najljepšom sportašicom.



- To je jedan lijep epitet koji mi svakako znači, ali ja sam sportašica koja je radom došla do nekih natjecanja i priznanja te je to ono što je važnije, kazala je za ‘Večernjak’ bh. sirena.



