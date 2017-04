Lejla Tanović nastupila na etapnoj UCI S2 utrci VolCAT koja se održala u tri etape, utrka u španskom gradiću Igualada spada u jednu od najvećih MTB etapnih utrka na svijetu.

Na startu utrke pojavilo se preko 1.000 takmičara iz preko 20 zemalja u svim kategorijama pobjedu u muškoj kategoriji odnio je svjetski prvak u maratonu Tiago Ferreira dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila španjolka Claudia Galicia Cotrina. Sedmerostruka državna prvakinja i Balkanska šampionka Lejla Tanović nakon tri etape zauzela je 7. mjesto u generalnom poretku i osvojila novih 40 UCI bodova u izuzetno jakoj konkurenciji. Etape su bile fizički i tehnički zahtjevne, tako se prva vozila 57km, druga najteža Queen etapa je vožena 77km a posljednja i najteža tehnički dužine 42km.



Tanović je utrku otvorila 11.mjestom na prvoj etapi. „Na prvoj etapi taktika je bila da se vozi suzdržano i pokuša što više sačuvati energije za drugu „Queen“ etapu koja je bila fizički najzahtjevnija. Taktika se pokazala kao ispravna jer je na drugoj etapi sjajnom vožnjom zauzela izvrsno 7. mjesto“, izjavio je trener Amar Njemčević.



Nakon 7.mjesta na drugoj etapi Lejla se nalazila na 10.mjestu u generalnom poretku ali je razlika u pozicijama od 11 do 7 pozicije bila u samo jednoj minuti. Posljednja treća etapa je karakteristikama najviše odgovarala Lejlinoj XCO disciplini što je bila prilika da izuzetno jakim tempom iznenadi takmičarke koje su orijentisane maraton disciplini. „Treću etapu sam startala izuzetno jako, što je stvorilo problem ostalim takmičarkama da me prate u tako jakom početku na startu utrke. Etapa je bilo dosta tehnički zahtjevna što mi je odgovaralo i omogućilo da steknem dodatnih par sekundi prednosti na spustu i osvojim 6. mjesto na posjednjoj etapi. Izuzetno sam zadovoljna formom koju sam pokazala protiv veoma jakih maraton takmičarki i ovo je sjajna priprema i iskustvo za nadolazeće utrke,“ kazala je najbolja bh.biciklistkinja Lejla Tanović.



„Treća etapa je bila izuzetno brza i sa dosta promjene tempa što je Lejla izvrsno iskoristila, borba za 6.mjesto vodila se do posljendnjih 500m utrke gdje je Lejla pokazala snažnu volju nakon trećeg uzastopnog dana utrkivanja. Nakon osvojenog 7.mjesta u generalnom poretku osvojila je novih vrijednih 40 UCI bodova. Sada nas očekuje mali odmor i pripreme za preostale dvije UCI utrke u aprilu mjesecu u Sloveniji i Hrvatskoj,“ rekao je za kraj Amar Njemčević.

