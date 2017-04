Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 6:6 protiv Albanije u posljednjem meču kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Naš tim je poveo u trećoj minuti kada je Bošković postigao gol, ali samo minutu nakon gola Selmanaj poravnava rezultat.



Albanci do preokreta stižu u devetoj minuti kada Duio pogađa za 2:1, ali je stvari na početak vratio Milanović golom u 11 minuti.



Albanci opet dolaze do prednosti u 13 minuti kada Selmanaj postiže svoj drugi gol, ali se golom Boškovića opet vraćamo u igru, a na poluvrijeme smo otišli s prednošću od 3:4 nakon autogola Gashija.



Albanci golom Duioa stvari opet vraćaju na početak u 29. minuti, a onda golom Selmanija opet dolaze u vodstvo u 33. minuti.



Utakmicu punu preokreta još jednom je upotpunila reprezentacija Bih koja je golovima Aladžića i Milanovća stigla do prednost koju je čuvala sve do deset sekundi prije kraja kada Braimi postiže gol za konačnih 6:6.



(SCsport)